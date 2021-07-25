На Кубани обнаружили останки девяти солдат, погибших в 1943 году

В Краснодарском крае в ходе межрегиональной поисковой экспедиции "Битва за Кавказ" были найдены останки девяти солдат времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась на официальной странице "Кубаньпоиск" в Instagram.

Сообщается, что раскопки проходили в окрестностях села Кеслерово, где летом 1943 году проходили ожесточенные бои. Были найдены останки девяти советских воинов и двух мирных граждан. Также неподалеку поисковики обнаружили фрагменты истребителя Як-1, за штурвалом которого в момент крушения был младший лейтенант Федор Савченко. Он считался пропавшим без вести с 13 сентября 1943 года.

Всего в экспедиции "Битва за Кавказ", которая продлится до 29 июля, принимают участие 19 поисковых организаций Кубани, Адыгеи, Башкортостана, Крыма Липецкой области, Севастополя и Санкт-Петербурга.