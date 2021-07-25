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25.07.2021 09:53
Рубрика: Общество

Под Ростовом найдена могила погибших в 1941 году советских и немецких солдат

Текст: Николай Грищенко
Фото: Юрий Мальцев/ПО "Миус-Фронт" Фото: Юрий Мальцев/ПО "Миус-Фронт"
Фото: Юрий Мальцев/ПО "Миус-Фронт"

В Ростовской области обнаружено неизвестное захоронение советских и немецких военнослужащих. На месте раскопок в Аксайском районе работает сводный отряд поисковых объединений Дона.

Поисковиками идентифицированы останки приблизительно 27 человек.

Как сообщили "РГ" в правительстве региона, кроме останков также найдены каски, противогазы, винтовочные и автоматные патроны, а также детонаторы к ручным гранатам. У трех погибших сохранились компасы Адрианова, что дает возможность предположить: здесь погибли офицеры или курсанты одного из военных училищ Ростова-на-Дону. Поскольку на форме погибших красноармейцев отсутствовали погоны, то солдаты пали в бою осенью 1941 года.
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- Характер повреждений свидетельствует, что травмы были получены в жестоком бою и возможно в рукопашной схватке. Наш долг - приложить все усилия, чтобы бойцы обрели имена, а память об их подвиге не стерлась, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Рядом с захоронением советских бойцов найдены могилы двух немецких солдат. Это удалось определить по сохранившемуся "медальону смертника", который немецкие солдаты в просторечии называли "собачий жетон" - Hundemarke.

- Судя по всему, погибших снесли сюда из прилегающих к яме окопов. Плацдарм неоднократно переходил из рук в руки и есть вероятность, что рядом расположены еще подобные захоронения, - сообщили в ПО "Миус-Фронт".

Поскольку поле боя осталось за красноармейцами, то члены немецкой похоронной команды не смогли изъять медальон. На алюминиевом идентификаторе четко читаются выбитые буквы и цифры: "B1/GEB75 5146". Из расшифровки можно узнать - под Ростовом-на-Дону погиб военнослужащий 1-й роты 75 гренадерского запасного батальона, личный номер 5146 (имя могут назвать только в архивах Германии), который имел группу крови В.

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