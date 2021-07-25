В Астраханской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Астраханской области четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля Kia Sportage и грузовика КамАЗ. Личности погибших устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, авария произошла а федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Енотаевском районе. По предварительным данным, водитель легковой машины примерно в пяти километрах от села Копановка выехал на встречную полосу и врезался в идущий на встречу грузовик. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, и машина загорелась.

К ликвидации последствий аварии привлечены пять единиц техники и 13 спасателей. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства лобового столкновения.