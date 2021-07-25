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25.07.2021 12:07
Рубрика: Власть

В параде ВМФ в Севастополе приняли участие более 1000 военнослужащих

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
В Севастополе состоялся парад кораблей, смотр корабельных сил и авиации Черноморского флота в честь Дня ВМФ России. В нем приняли участие более 1000 военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, а также 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Принимали торжественное мероприятие командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. А командовал парадом командир дивизии надводных кораблей ЧФ капитан 1 ранга Сергей Тронев.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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По традиции главный флотский праздник начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота. Также на флагштоках у Памятника Затопленным кораблям были подняты символы Дня ВМФ на Черноморском флоте - флаги легендарных кораблей вошедших в историю флота России - линейного корабля "Императрица Мария" и кормовой гвардейский флаг крейсера ЧФ "Красный Кавказ". Затем командующий флотом принял парад кораблей, стоящих в парадной линии и поздравил их экипажи с Днем ВМФ.

В двух парадных линиях в акватории Севастопольской бухты на бочках были ошвартованы: морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль "Аметист" погрануправления ФСБ России, старейшее спасательное судно "Коммуна". А в первой в парадной линии кораблей - подводная лодка "Великий Новгород".

В кильватерном строю из бухты прошли 12 кораблей и катеров, в том числе противодиверсионные катера, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович". Над центром Севастополя пролетели вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26 из состава Морской авиации ЧФ и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации военно-морской праздник в традиционном масштабном формате - с демонстрацией боевых возможностей, ракетными и артиллерийскими стрельбами и боевыми упражнениями - отменили. А вечером не будет концерта, праздничного салюта и фейерверка.

Тем не менее сегодня туристы и севастопольцы наблюдали за парадом с разных выигрышных точек на берегу Севастопольской бухты. А накануне подразделения радиационной, биологической и химзащиты провели дезинфекцию всех площадок праздника и предполагаемых мест сбора зрителей.

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