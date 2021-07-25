Прощайте, вагон-городки: Ямал вышел в лидеры по расселению "авариек"

Сразу две лидерские позиции у Ямала по расселению аварийного жилья: регион по этому показателю занял первое место в Уральском округе и второе в России в целом.

Эти данные по итогам за 2019-2021 обнародовала госкорпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Отметим: Ямал больше чем вдвое перевыполнил план по расселению "авариек" за указанный период, достигнув показателя 214,5 процента. И это при том, что региону до сих пор приходится бороться с наследием еще советских времен, когда сюда приезжали "строители коммунизма" со всего Советского Союза и им приходилось селиться во временном, наскоро построенном жилье.

Сейчас Ямал успешно решает не только эту проблему. Все больше и больше семей переезжает в новое комфортное жилье. В планах переселить тех, кто нуждается, с одного миллиона квадратных метров аварийного и ветхого жилья. И, как отмечает глава региона Дмитрий Артюхов, уже к концу этого года будет выполнена треть этого объема.

- Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала. Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие - строится много нового долгожданного жилья. Причем микрорайоны проектируются комплексно: с поликлиниками, школами, детскими садами. Мы уверенно идем к достижению поставленной цели, - констатировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Расселение аварийного жилья в округе ведется сразу по двум программам. В рамках реализации федеральной под расселение попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с региональной программой расселению подлежат дома, признанные аварийными уже после января 2017.

Округ выполняет повышенные обязательства по расселению людей из "авариек" уже не первый год. Так, по итогам 2020 года Ямал вошел в число регионов, которые досрочно выполнили годовые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда".

За 2019-2021 годы людей, нуждающихся в новом жилье, расселили с 268,09 тысячи квадратных метров аварийного фонда. В новые дома и квартиры переехали 17 550 человек. По планам, утвержденным госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", на Ямале предстоит расселить жителей с 246,84 тысячи квадратных метров "авариек". Новоселье должны отметить 17 030 ямальцев.

- Высокий результат приносит совокупность мер правительства округа, - отметил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных. - В первую очередь - активное увеличение ввода нового жилья, расселение нуждающихся в рамках программы "Сотрудничество", а также новой программы по переселению в любые регионы России, кроме Тюменской области, которую мы реализуем с начала этого года.