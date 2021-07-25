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25.07.2021 19:52
Рубрика: В мире

С чем и зачем президент Украины Владимир Зеленский полетит в США

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Подписанное США и Германией соглашение по "Северному потоку-2" (СП-2) болезненно отразилось на украинской политике и президенте Зеленском лично. Он до сих пор не прокомментировал новую экономическую реальность, наступлению которой так противился, - ни официального заявления, ни веселого ролика на сайте президента нет. Все необходимые пояснения Зеленский получит 30 августа в ходе краткосрочного визита в США.
Фото: Владимир Федоренко \ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко \ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко \ РИА Новости

Пока же вместо украинского лидера говорит его окружение. Так, новый пресс-секретарь Сергей Никифоров попытался снизить значимость договоренностей президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель - мол, это не окончательное соглашение, а только декларация о намерениях, и для Украины борьба за компенсации и гарантии только начинается. Ту же обнадеживающую мысль - "это еще не конец" - попытался донести до украинцев и глава МИД Кулеба, сравнив договоренности с футбольным матчем, перешедшим в овертайм.

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

И только спикер парламента Дмитрий Разумков предпринял смелый маневр: написал тревожное письмо коллеге из Палаты представителей США Нэнси Пелоси и потребовал продолжения антироссийских санкций. Украинские наблюдатели трактуют письмо Разумкова, регулярно показывающего Зеленскому свою самостоятельность и даже оппозиционность, исключительно как попытку наладить личный, парламентский канал связи с США, альтернативный президентскому. Вероятно, письмо Разумкова продиктовано вдруг ставшей всем очевидной слабостью Зеленского. Ведь даже объявление даты визита главы Украины в США прозвучало как вызов подчиненного на ковер. В Вашингтоне дату назначили демонстративно без обсуждения, и она очень неудобна Зеленскому. Ведь он показательно лишен официальных переговоров в Конгрессе и возможности апеллировать к двухпартийным недругам СП-2, поскольку с 7 августа по 20 сентября законодательная власть США пребывает на каникулах.

Объявление даты визита главы Украины в США прозвучало как вызов подчиненного на ковер

И даже список переговорных тем уже озвучен Киеву временным поверенным Джорджем Кентом: безопасность в целом и безопасность энергетическая, а также многочисленные реформы. По опыту последних, телефонных, переговоров Зеленского и Байдена "реформы" - передача под внешнее управление судебной системы и естественных монополий, а также перезагрузка в том же ключе правоохранительной системы и спецслужб - займут большую часть отпущенного американским протоколом времени. И, как уже многим на Украине и за ее пределами понятно, это будет не разговор равноправных субъектов, а строгий инструктаж "токсичного" и скандального подчиненного.

В мире экс-СССР Украина В мире США

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