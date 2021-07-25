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25.07.2021 19:39
Рубрика: В мире

Сенат Франции смягчил законопроект о санитарных пропусках

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
В Париже было жарко - впервые со времен бурных "желтожилетных" выступлений, на Елисейских Полях появились манифестанты - противники санитарных пропусков. Те самые, которые ранее без особых эксцессов митинговали на площади Трокадеро, обвиняя власти в насаждении "санитарной диктатуры", требуя отложить закон о расширении ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Во французской столице, отметим, их было свыше 11 тысяч человек, а по всей стране участие в аналогичных акциях приняли, по данным местного МВД, около 170 тысяч французов.
Многотысячный протест против санитарных пропусков стал первым крупным выступлением в Париже со времен акций "желтых жилетов". Фото: Getty Images Многотысячный протест против санитарных пропусков стал первым крупным выступлением в Париже со времен акций "желтых жилетов". Фото: Getty Images
Многотысячный протест против санитарных пропусков стал первым крупным выступлением в Париже со времен акций "желтых жилетов". Фото: Getty Images

Трудно сказать, каким образом нескольким сотням активистов удалось пробраться на главную артерию Парижа, находившуюся под строгим контролем усиленных отрядов полиции. Но факт остается фактом. В течение нескольких часов на глазах прохожих они оказывали сопротивление стражам закона, бросали в них бутылки и прочие метательные предметы, пытались возвести баррикады. В конце концов полиция пустила в ход дубинки, слезоточивый газ, а также водометы. 24 манифестанта были арестованы.

Вот на таком мятежном фоне в Сенате проходили напряженные дебаты по проекту закона о санитарных пропусках и обязательной вакцинации работников ряда профессий. Этот документ в первом чтении уже был одобрен в Национальном собрании, а в ночь с субботы на воскресенье за него проголосовали и в верхней палате французского парламента. В поддержку высказались 199 сенаторов, а против - 123. Важно отметить, что в ходе обсуждения в Сенате, где в отличие он Национального собрания большинство принадлежит представителям оппозиционных партий, законопроект был смягчен, и в него внесли ряд существенных поправок.

Во Франции лицам моложе 18 лет санитарный пропуск будет не нужен

Так сенаторы изменили статью об обязательности санитарного пропуска для несовершеннолетних, настояв на том, что лиц моложе 18 лет он не должен касаться. Из документа также убрали некоторые ограничительные пункты для ресторанов и кафе. В первоначальном тексте речь шла о доступе во все места общепита исключительно при наличии санитарного пропуска. Сенаторы настояли на том, что для открытых террас этих заведений он не нужен. Также поставлен крест на предъявлении этого разрешительного документа при посещении крупных коммерческих центров. Вместе с тем многие ключевые положения законопроекта были поддержаны. Это обязательная вакцинация не только медперсонала, работников домов престарелых, но и пожарных, некоторых категорий военнослужащих. Те, кто не уложится в установленные сроки, может быть отстранен от службы и даже уволен. Сенаторы также утвердили положение о введении санпропусков в ресторанах, медицинских учреждениях, на самолетах, поездах дальнего следования.

Между тем

Фото: Getty Images
Во Франции заработала система санитарных пропусков

Правительство Италии с 6 августа ввело обязательные зеленые санпропуска (Green pass). С этого момента для посещения закрытых ресторанов и баров, тренажерных залов, бассейнов и термальных источников, музеев и любых массовых мероприятий, от конференций и концертов и до спортивных соревнований, понадобится "ковид-паспорт". Для поездок по Италии на любом виде транспорта в настоящий момент его предъявлять не нужно, но правительство обещало "вернуться к этому вопросу в ближайшее время". Отмечается, что получить "зеленый сертификат" смогут лица, привитые от COVID-19 вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также те, кто переболел вирусом, либо имеет ПЦР-тест, действующий в течение двух суток. Новые правила распространяются и на привитых только первой дозой препарата. Однако, если вторая не будет поставлена в положенный срок, пропуск будет автоматически аннулирован. Многие жители Апеннин восприняли эту новость как прямое посягательство не только на их свободу, но и на их давно спланированный августовский отпуск. Под петицией против навязывания "зеленого пропуска" поставили подписи свыше 150 тысяч человек. В 80 городах Италии прошли многотысячные шествия. В них приняли участие граждане, которые опасаются, что антивирусный сертификат поставит крест на их бизнесе.

Водометы, слезоточивый газ и дубинки - так полиция ответила противникам "санитарной диктатуы". Фото: Getty Images
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