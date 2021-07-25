Сергей Шойгу поздравил военных моряков и ветеранов с Днем ВМФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в праздничном приказе поздравил военных моряков, тружеников судостроительных, судоремонтных заводов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-морского флота. Текст документа опубликован в воскресенье, 25 июля на сайте Минобороны РФ.

В приказе говорится, что история ВМФ - это летопись славы России. С момента создания и по сегодняшний день Военно-морской флот остается символом могущества государства, надежным защитником его национальных интересов в Мировом океане.

"Сегодня, как и прежде, личный состав Военно-Морского Флота достойно несет вахту, выполняет все поставленные задачи, вносит значительный вклад в укрепление безопасности страны, повышение ее международного авторитета", - отметил министр обороны. Он поздравил всех с праздником, поблагодарил преданную службу, пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества.

Министр обороны приказал главкому ВМФ провести Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Севастополе, Североморске, а также на территории пункта базирования Военно-морского флота РФ в сирийском порту Тартус.