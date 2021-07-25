США продолжат бомбить Афганистан в случае новых наступлений талибов

Генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, находящийся сейчас в Кабуле, заявил 25 июля, что, если движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжит наступление, США возобновят нанесение по ним воздушных ударов. Об этом сообщает агентство France Press.

Талибы в ходе наступления, начатого в мае, практически сразу после начала вывода из Афганистана войск международной коалиции во главе с США, взяли под контроль значительное число уездов в разных провинциях страны, в том числе на севере, вдоль границы с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

При этом и. о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил 20 июля, что правительственные войска добились перелома в свою пользу, однако насколько это соответствует действительности, сказать пока сложно.

Между тем ООН выпустила доклад, в котором заявила об усилении в Афганистане террористической организации "ИГ" (запрещена в РФ). Как считают ооновские эксперты, эта организация стремится привлечь на свою сторону наиболее радикальных боевиков из числа талибов, недовольных тем, что "Талибан" ведет мирные переговоры через свой политический офис в Дохе.