Стоунхендж могут лишить статуса объекта Всемирного наследия

В ЮНЕСКО пригрозили Британии лишить знаменитый Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия из-за того, что местные власти хотят проложить под монументом автомобильный туннель.

По мнению организации, у будущего туннеля слишком маленькая длина, а потому она угрожает "выдающейся универсальной ценности" памятника. Лондону дали время до февраля, чтобы увеличить протяженность конструкции. В противном случае Стоунхендж внесут в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, - а это прямая дорога "на вылет".

Ранее свой статус потерял британский город Ливерпуль - и стал третьим объектом в мире, кого постигла такая участь, после оманского Резервата аравийского орикса и Дрезденской долины Эльбы. В ЮНЕСКО посчитали, что план застройки исторической части города уничтожил его "выдающуюся универсальную ценность".

Некоторые активисты в Соединенном Королевстве теперь опасаются, что после Стоунхенджа организация может обратить свой взор на другие достопримечательности - к примеру, Лондонский Тауэр или исторические части Эдинбурга - и задуматься об их включении в список "объектов под угрозой".