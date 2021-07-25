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Рубрика: В мире

Талибы призвали мир помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом

Текст: Константин Волков

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает международное сообщество оказать помощь Афганистану в борьбе с коронавирусом.

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"Мы сейчас контролируем все сельские районы Афганистана, есть потребность в медицинской помощи. Мы призываем все страны мира, неправительственные организации прийти и помочь в борьбе с пандемией коронавируса", - цитирует РИА Новости Сухейла Шахина, официального представителя политического офиса "Талибана" в Катаре.

По его словам, на территориях, контролируемых талибами, а это, по разным оценкам, 60-80% Афганистана, существует крайне острая потребность в вакцинах против коронавируса, а также в генераторах кислорода. Но, как отметил Шахин, "нам никто не помогает".

Он также подчеркнул, что талибы пытаются информировать население о мерах защиты, соблюдении дистанции, ношении масок и так далее, однако в условиях отсутствия лекарств это не имеет должного эффекта.

Между тем, ранее США и ЕС призвали "Талибан" допустить на контролируемые ими территории гуманитарную помощь. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу в интервью телеканалу MSNBC, что Афганистан не получит международной поддержки, если талибы силой захватят в стране власть.

По данным минздрава Афганистана в Кабуле, за минувшие сутки в стране зафиксировано 203 новых случая заболевания ковидом, 32 человека умерли, 665 выздоровели. Однако в условиях внутреннего конфликта и недостаточной информированности реальные цифры могут быть выше в разы.

Нынешний рост заболеваемости коронавирусом в Афганистане начался в апреле.

В мире Ближний Восток Афганистан Пандемия коронавируса COVID-19

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