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25.07.2021 20:49
Рубрика: В мире

Турция недовольна требованиями ЮНЕСКО относительно Святой Софии

Текст: Константин Волков
Турция удивлена решением, принятым на 44-й расширенной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящем в онлайн-режиме в китайском Фучжоу с 16 по 31 июля. Заключение, вынесенное в отношении Святой Софии и Хоры, Церкви Христа Спасителя в Полях, "противоречит отчетам миссий ЮНЕСКО и фактическому положению дел в этих памятниках мирового наследия", заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Фото: Бурджу Окутан / РИА Новости Фото: Бурджу Окутан / РИА Новости
Фото: Бурджу Окутан / РИА Новости

Ранее ЮНЕСКО запросила у турецкой стороны отчет об изменениях в Святой Софии и Хоре, сделанных после того, как они в прошлом году сменили музейный статус и стали мечетями. Оба памятника находятся в списке Всемирного наследия. Также Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО попросил Турцию предоставить "обновленный отчет о состоянии сохранности" собора Святой Софии. Комитет заявил, что "глубоко сожалеет об отсутствии диалога и информации" в отношении внесенных изменений, и попросил Турцию "улучшить международную коммуникацию".

Речь идет о закрытии в Софии и Хоре христианских мозаик, фресок и росписей занавесками, щитами или навесным потолком.

Теперь, согласно решению ЮНЕСКО, Турция должна до 1 февраля 2022 года отчитаться о сделанных изменениях.

"Мечеть София и мечеть Хора были преобразованы в мечети по решению Государственного совета Турции в результате судебного процесса, и они являются собственностью Турции. Они тщательно сохраняются с точки зрения исторической, культурной и духовной ценности", - заявил официальный представитель турецкого МИД.

Фото: Урбан Андрей / ТАСС
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Также Билгич отметил, что в настоящее время программы реставрации и другие мероприятия в обоих памятниках не имеют негативного воздействия, "они проводятся в соответствии со стандартами ЮНЕСКО и направлены на защиту подлинности и целостности собственности, что подтверждается миссиями ЮНЕСКО в 2019, 2020 и 2021 годах".

В случае несоблюдения требований ЮНЕСКО по сохранности памятников они могут быть вычеркнуты из списка Всемирного наследия. Например, недавно из этого реестра был убран Ливерпуль - эксперты пришли к выводу, что новостройки там нарушили целостность городского ансамбля.

В мире Ближний Восток Турция Святая София стала мечетью

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