Ученые считают, что последствия COVID-19 для мозга сравнимы с инсультом

Когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы COVID-19, а в случаях заболевания средней тяжести последствия от него сравнимы с последствиями инсульта. Об этом говорится в статье журнала The Lancet, опубликованной британскими учеными.

В материале говорится, что по данным экспертов, COVID-19 действительно ухудшает интеллект, причем чем тяжелее болеют люди, тем сильнее негативный эффект.

В первую очередь коронавирус снижает способность к абстрактным логическим суждениям, наносит урон вниманию и способности планировать, пишет издание.

У тех, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ. При этом даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше: ущерб для мозга от него сравним с ущербом от COVID-19 в средней форме.

При этом учёные не обнаружили никакой связи между сроком, прошедшим с момента выздоровления и уровнем интеллекта. Эти данные показывают, что пострадавший в результате болезни интеллект, по всей видимости, не восстанавливается с течением времени.

В рамках исследования эксперты сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других схожих критериев.