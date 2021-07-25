В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта

В российские паспорта вновь предложили вернуть графу "национальность". Эта инициатива возникает уже не в первый раз. На этот раз с ней выступил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Депутат считает, что это актуально "если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу. "Это некая связь в том числе с предками", - пояснил глава комитета в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, такую отметку в паспорте хотели бы в первую очередь иметь малочисленные коренные народы, которые, по его словам, постоянно должны доказывать свою принадлежность к данной категории. "У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, - пояснил депутат. - Для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности".

Парламентарий добавил, что, по мнению критиков данной инициативы, в такой графе нет смысла из-за постепенного перехода на электронные паспорта.

Отметим, что указание национальной принадлежности являлось обязательным в паспортах СССР, начиная с 1974 года. В большинстве случаев национальность выбирали по отцу. Графу упразднили в 90-е. В 2010 году Конституционный суд РФ постановил, что ее отсутствие в паспортах граждан страны не противоречит Конституции страны.

Инициативы о возвращении отметки вносились в Госдуму несколько раз, но не проходили.