Новости

Гимнастке Мельниковой пришлось срочно менять музыку 10:25
Матыцин надеется, что победа Бацарашкиной вдохновит олимпийцев России 10:15
Вирусолог рассказал о трех фронтах борьбы с коронавирусом 10:07
Российские лучницы вышли в финал Олимпиады 10:03
В Киеве назвали энергобезопасность главной проблемой Украины после пуска "СП-2" 09:58
Под Ростовом найдена могила погибших в 1941 году советских и немецких солдат 09:53
Путин в Кронштадте осмотрел боевые корабли перед парадом в День ВМФ 09:42
Сенат Франции смягчил закон о санитарных пропусках после массовых протестов 09:33
Сергей Шойгу поздравил военных моряков и ветеранов с Днем ВМФ 09:32
Диллашоу победил Сэндхагена в главном поединке турнира UFC on ESPN 27 09:25
Эксперт: "Дельта" - один из самых инфекционных респираторных вирусов 09:22
Эксперт спрогнозировала ситуацию на нефтяном рынке 09:20
Сборная России по стрельбе из лука вышла в полуфинал Олимпиады в Токио 08:58
Россиянин Масленников вышел в финал Олимпиады в стрельбе 08:41
Вакцина Pfizer эффективна против штамма "дельта" только на 39 процентов 08:25
Японец Хоригомэ стал первым в истории скейбординга олимпийским чемпионом 08:16
Врачи рассказали о последствиях коронавируса для мозга 08:11
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
В Хабаровске из-за прорыва трубы обрушился участок дороги 07:43
Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге ОИ-2020 07:38
Байден потратил более 2 млрд долларов на разрушение стены Трампа 07:30
Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского турнира 07:09
Бацарашкина могла остаться без олимпийского "золота" из-за "баранки" 07:04
Женская сборная Австралии победила в эстафете с мировым рекордом 06:47
Умер министр цифрового развития и связи Приамурья 06:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
25.07.2021 09:58
Рубрика: В мире

В Киеве назвали энергобезопасность главной проблемой Украины после пуска "СП-2"

Текст: Константин Волков

Обеспечение энергетической безопасности станет главной проблемой Киева после того, как будет запущен газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. Об этом заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, выступая на телеканале "Украина 24".

На Украине будут лишать гражданства за получение российского паспорта

Он отметил, что "Основная наша проблема - это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также - военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остаётся одним из основных транзитеров российского газа в Европу".

Что касается соглашения между США и Германией в отношении сохранения транзита газа через Украину, то Макогон назвал его "больше декларацией".

"Я не увидел там никаких предохранителей того, что после 2024 года транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", - заявил он.

Как отмечал Макогон ранее, "Украину спасет только новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее чем сейчас. Все остальные гарантии не обеспечивают нам наполнение бюджета и получение достаточного тарифного дохода для компании".

В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2" Отношения России и Украины Переговоры с Украиной по газу

Главное сегодня

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Эксперт: Прививка защитит от тяжелых последствий при заражении "гамма"-штаммом
В Приморье и на Камчатке прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Россиянам напомнили, как законно увеличить свою пенсию
Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро