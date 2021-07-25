В Киеве назвали энергобезопасность главной проблемой Украины после пуска "СП-2"

Обеспечение энергетической безопасности станет главной проблемой Киева после того, как будет запущен газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. Об этом заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, выступая на телеканале "Украина 24".

Он отметил, что "Основная наша проблема - это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также - военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остаётся одним из основных транзитеров российского газа в Европу".

Что касается соглашения между США и Германией в отношении сохранения транзита газа через Украину, то Макогон назвал его "больше декларацией".

"Я не увидел там никаких предохранителей того, что после 2024 года транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", - заявил он.

Как отмечал Макогон ранее, "Украину спасет только новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее чем сейчас. Все остальные гарантии не обеспечивают нам наполнение бюджета и получение достаточного тарифного дохода для компании".