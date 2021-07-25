В параде в сирийском Тартусе участвовали 9 кораблей и судов ВМФ России

В сирийском порту Тартус, где находится база ВМФ России, в пятый раз прошел военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота РФ.

"Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 9 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 13 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии", - сообщили в Минобороны РФ.

Для участия в торжествах командование привлекло экипажи кораблей, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Это фрегат "Адмирал Макаров", подводная лодка проекта 636.3 "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", вспомогательное судно КИЛ-158.

Парад принимал командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Командовал парадом капитан первого ранга Дмитрий Добрынин. Все происходило на противодиверсионном катере "Павел Силаев". К этому празднику приурочили награждение наиболее отличившихся моряков. Церемонию провели на борту фрегата "Адмирал Макаров".

После парада в Тартусе был военно-спортивный праздник и концерт. Кроме того, на набережной организовали выставку военной техники. Наши морпехи показали гостям, как при поддержке катеров типа "Раптор" и ударных вертолетов проводится высадка и захват необорудованного побережья. А экипаж "Адмирала Макарова" выполнил поиск и условно уничтожил из реактивного комплекса РБУ-6000 вражескую подводную лодку.

Военно-спортивный праздник в Тартусе завершился прохождением катеров "Раптор" и пролетом вертолета Ка-27 с флагами России, Сирии и ВМФ РФ.