В России сократили производство подсолнечного масла

Выпуск подсолнечного масла в первом полугодии 2021 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно материалам, за первые шесть месяцев в стране было выпущено 1,1 миллиона тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Это на 17% меньше, чем было произведено в январе-июне прошлого года.

На те же 17% - до 2,7 миллиона тонн - упал и выпуск нерафинированного подсолнечного масла.

В июне производство нерафинированного масла, сообщает Росстат, снизилось уже на 36% год к году - до 297,7 тысячи тонн. Рафинированного - на 15%, до 162,9 тысячи тонн.Подсолнечное масло входит в перечень утвержденных властями 24 социально значимых продуктов.