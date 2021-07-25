В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов

В рамках проекта "Санитарный щит" в России появится 36 современных диагностических лабораторий для выявления и изучения новых вирусов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий", - сказала Голикова.

По ее словам, это позволит при выявлении новой инфекции производить в течение ближайших четырех дней после обнаружения соответствующую тест-систему, которая будет идентифицировать вирус, и за четыре месяца создавать вакцины.

"Опыт у нас есть", - добавила Голикова.

Она также отметила, что к 2024 году планируется оснастить 240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы.