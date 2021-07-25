В США набирает силу движение за права лиц, помещенных под опеку

Лето в Америке, похоже, не может пройти без масштабного движения за чьи-то права. На этот раз на всю страну гремит скандал вокруг поп-звезды Бритни Спирс, которая борется за возможность выйти из-под тотальной опеки отца. Движение #FreeBritney ("Свободу Бритни") в ее поддержку приобрело такой размах, что сподвигло конгрессменов пересмотреть законы о попечительстве.

С редким для расколотого политическими баталиями Вашингтона единством законодатели от двух партий внесли в Палату представителей так называемый Акт о свободе. Он даст дополнительные средства для защиты интересов лиц, которых суд поместил под опеку. Например, они смогут требовать замены назначенного судом частного опекуна на общественного попечителя, который в большей степени будет обязан отчитываться о своих действиях. Сейчас для замены опекуна требуется доказать злоупотребление или мошенничество с его стороны, что, как показал пример популярной певицы, крайне трудно для лица, чья жизнь вплоть до постов в соцсетях находится под полным контролем. "Так мы сумеем освободить Бритни, а с ней - несчетное число стариков и инвалидов, которых унижают и эксплуатируют из-за пороков системы, - заявил один из авторов документа, конгрессмен от Флориды Чарли Крайст. - Ситуация с Бритни - это кошмар. Если уж с ней такое произошло, то это может произойти с кем угодно". По данным Национального центра судов штатов, в 2011 году в США около 1,5 миллиона человек находились под опекой.

Впрочем, газета The New York Times отмечает, что предложенное законодательство хотя и призвано исправить ситуацию, но системной реформой не является. Например, оно не упрощает снятие опекунства, а также не стимулирует суды штатов, которые в основном занимаются такими делами, искать альтернативные попечительству меры.

39-летняя Бритни Спирс находится под опекой уже 13 лет, то есть большую часть своей карьеры. В 2008 года суд назначил отца Джеймса Спирса ее попечителем из-за очевидным проблем поп-звезды с алкоголем, наркотиками и психикой, которые во всю тиражировались в таблоидах. После курса реабилитации певица не опустила руки, вернулась на сцену и даже занималась бизнесом. Но все эти годы отец крепко держал в руках контроль и над ее жизнью, и над ее финансами.

О том, что на самом деле происходило в жизни Бритни, было известно мало. Часть ее поклонников запустила движение #FreeBritney, подозревая, что ей многое приходится делать против воли. Прямых доказательств тому не было, но периодически фанаты усматривали в ее действиях "сигналы бедствия". Например, несколько лет назад споры вызвало видео Бритни в желтом топе после того, как один из фанатов призвал ее надеть желтое, если ей нужна помощь. Другие относились к этим слухам скептически, не верили, что в жизни поп-звезды, зарабатывающей десятки миллионов долларов, могут быть такие проблемы, и даже считали это все пиар-ходом.

Движение в поддержку Бритни Спирс набрало силу после ее разоблачений в суде о злоупотреблениях опекунов

Общенациональный резонанс движение #FreeBritney приобрело в конце июня. Бритни отказалась петь на сцене и заговорила в суде. Певицу, получившую редкую возможность высказаться на публике, словно прорвало: она взахлеб рассказывала судье диковинную картину того, как попечители во главе с отцом заставляли ее работать, наживались на ее славе и направляли заработанные ею деньги на то, чтобы не дать ей вырваться из-под опеки. Например, упекали в лечебницы, накачивали сильнодействующими веществами, запрещали снимать внутриматочную спираль для предотвращения беременности. Нарисованная ею картина оказалась богаче худших подозрений фанатов. Всемирно известная певица, по ее словам, оказалась беспомощна перед той системой, которую вокруг нее выстроили. Она не могла ни избавиться от опеки, ни даже заменить назначенных ей юристов, скрывавших от нее права, которыми она обладает. Под знамена движения #FreeBritney стали массово переходить звезды Голливуда и правозащитники. Опеку суд снимать пока отказался, но теперь разрешил Бритни нанять собственного адвоката. Предположительно, им станет известный в Голливуде юрист Мэтью Розенгарт, пообещавший лишить Джеймса Спирса полного контроля над жизнью его дочери.

А на политическом уровне вновь заговорили о том, что законодательство об опекунстве имеет явные перекосы. Предыдущая реформа пару лет назад так и не вышла за пределы профильного комитета в Палате представителей, но теперь законодательные шестеренки закрутились и на волне движения #FreeBritney сторонники пересмотра законов об опеке рассчитывают на успех.