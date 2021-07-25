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Рубрика: В мире

Вакцина Pfizer эффективна против штамма "дельта" только на 39 процентов

Текст: Ирина Невинная

Штамм коронавируса "дельта" заражает вакцинированных по всему миру, выросла заболеваемость и в Израиле, где на сегодняшний день привит против COVID-19 61% населения. По данным министерства здравоохранения Израиля, в профилактике инфицирования прививка препаратом Pfizer (именно эта вакцина использовалась в Израиле) эффективна всего на 39%, однако она предотвращает тяжелое течение заболевания, пишет Bloomberg.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Вакцина Pfizer против COVID-19 обеспечила надежную защиту от госпитализации и более тяжелых заболеваний в случаях, вызванных инфекционным вариантом "дельта" в Израиле в последние недели, хотя, по данным министерства здравоохранения страны, она была эффективна в профилактике инфекций всего на 39%", - пишет издание.

При этом вакцина обеспечила 88% защиты от тяжелого течения, требующего госпитализации, и 91% от тяжелого COVID-19 для неопределенного числа людей, обследованных в период с 20 июня по 17 июля, согласно отчету министерства здравоохранения Израиля.

В мире Ближний Восток Израиль Вакцинация от коронавируса

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