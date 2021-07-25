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25.07.2021 00:27
Рубрика: Власть

ВМФ передаст музею в Балаклаве подлодку 633-го проекта

Текст: Юрий Гаврилов
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к выполнению второй очереди масштабной реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в крымской бухте Балаклава под Севастополем.
Фото: Геодакян Артем \ ТАСС Фото: Геодакян Артем \ ТАСС
Фото: Геодакян Артем \ ТАСС

Им предстоит реконструкция сухого дока музея, в котором после завершения работ разместят предоставленную ВМФ подводную лодку 633-го проекта. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого столетия так называемый "Объект 825". Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длинной 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает 8 тыс. кубометров.

Фото: Олег Кулешов
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Сейчас строители выполняют сплошную очистку и обработку дока, простоявшего в морской воде более полувека. А также укрепляют стены камеры, оборудуют новые фундаменты и крепления для установки субмарины.

Ранее, к 9 мая, специалисты минобороны завершили первый этап восстановления уникального музейного комплекса. Были реконструированы все его основные кластеры, разработана новая концепция функционирования фондов, создана его объемная карта. До этого экспозиции музея в Балаклаве представляли собой лишь настенные баннеры, стенды и витрины с экспонатами. Теперь атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища ХХ столетия дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

Вот что известно об истории "Объекта 825" из открытых источников. Этой информацией с "РГ" поделились в Минобороны РФ. Засекреченная подземная база Военно-морского флота создавалась в середине прошлого века для обслуживания подводных лодок. Она могла выдержать прямое попадание атомной бомбы мощностью в 100 килотонн, что в пять раз превышает мощность сброшенной на Хиросиму.

В конце 40-х годов прошлого столетия в СССР после ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки была принята "Комплексная программа по защите основных военных и промышленных объектов от последствий применения ядерного оружия". В ней предусматривалось проведение мероприятий по укрытию населения и важных объектов Севастополя и Черноморского флота. На реконструкцию уже имеющихся в городе подземных сооружений и строительство новых советское правительство выделило 322 миллиона рублей - огромную по тем временам сумму.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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Сложное фортификационное сооружение создавалось в толще горы, что давало возможность развивать сеть подземных галерей на заданной глубине. По проекту в состав противоатомного подземного комплекса должно было войти несколько автономных объектов. В том числе, объект 825 ГТС "гидротехническое сооружение" - укрытие для подводных лодок 613 и 633 проектов и их экипажей. А еще - специальный цех судоремонтного завода с сухим доком, минно-торпедная часть для приготовления и проверки торпед, топливное хранилище на 9500 тонн. В 1958 году проект был дополнен подземной ремонтно-технической базой - арсеналом для хранения и подготовки ядерных боеприпасов.

Работы по созданию подземного комплекса велись круглосуточно в три смены. Прокладка тоннелей велась с помощью взрывов направленного действия. В толще восточного склона горы Таврос были построены подземные дороги, шлюзовые камеры, цеха завода, арсенал, хранилища горючего, причалы, глубоководный канал и сухой док. В 1961 году там уже стояла первая подлодка.

В канале длиной 602 метра могло разместиться 7 подводных кораблей. Его глубина достигала 8 метров, ширина колебалась от 12 до 22 метров. Общая площадь только помещений и ходов завода составляла 9600 кв. метров, а площадь подземной водной поверхности равнялась 5200 "квадратам".

Заводская инфраструктура была полностью изолирована от внешнего мира с помощью подводных шлюзов. Подлодки ремонтировали в автономном режиме и выходили через специальный канал прямо в открытое море. Для конспирации в подземный комплекс пускали и выпускали по одной субмарине и только в ночное время. Поэтому сосчитать количество лодок, на которых к тому же часто меняли бортовые номера, было практически невозможно.

Со стороны бухты вход в штольню перекрывал 150-тонный плавучий ботопорт, который всплывал после поддутия воздухом. Это позволяло полностью "закупоривать" подземный объект. Выход на северную сторону также перегораживал ботопорт, который для выпуска субмарины в море отводился в сторону.

Вход в тоннель с северной стороны был так искусно замаскирован, что непосвященный человек не мог обнаружить штольню даже с близкого расстояния. Таким образом подземный комплекс полностью изолировали от внешней среды.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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Дизель-электрические подводные лодки следующего поколения имели большие размеры, чем у проектов 613 и 633. Из-за своих габаритов новые субмарины просто не могли зайти в подземную базу. Поэтому с 80-х годов прошлого столетия "Объект 825" по прямому назначению не использовался, хотя формально в находился в строю до 1994 года.

Последняя российская подлодка покинула Балаклаву в марте 1995 года. Город, порт, вся гавань полностью перешли под юрисдикцию Украины. Подземный комплекс вывели из эксплуатации и передали местной власти. Все производственные мощности, в том числе дорогостоящие станки и оборудование с драгметаллами, в итоге вывезли в неизвестном направлении.

Между тем, Балаклавская бухта идеально подходят для организации порта и базирования подводных лодок. Ее ширина 200-400 метров, глубина - 17 метров. Природный ландшафт таков, что в бухте практически не бывает штормов. Это - отличное условие для швартовки. К тому же благодаря уникальной извилистости бухта абсолютно незаметна со стороны открытого моря.

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