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25.07.2021 10:11
Рубрика: Власть

Войска начнут получать вертолет Ми-8АМТШ - ВН в ноябре 2021-го

Текст: Юрий Гаврилов

Гендиректор входящего в госкорпорацию "Ростех" холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что первую партию новейших транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ - ВН поставят в войска в нынешнем году.

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"Сдача первой партии машин в этом году до 10 ноября. На 2022 год запланирована сдача следующей партии. Мы обеспечены заказом по этой тематике на текущий и следующий год", - заявил Богинский ТАСС на авиасалоне МАКС- 2021 в подмосковном Жуковском.

Он уточнил, что на этом вертолете устанавливается новый локатор, который "повысит дальность обнаружения и распознавания целей. Плюс будет более точно и на более дальних расстояниях определять метеообразования".

Известно, что Ми-8АМТШ - ВН разработан в специальной версии, а при разработке учитывался опыт боевых действий с участием винтокрылых машин в Сирии. В отличие от других версий, на его спецподвеске установили два курсовых пулемета калибра 12,7 мм. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Половина грузовой кабины и борта Ми-8АМТШ - ВН до уровня иллюминаторов закрыли съемной облегченной кевларовой броней. Она защищает перевозимый десант и грузы от обстрелов с земли.

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Для повышения боевой живучести эту машину оснастили цифровым автопилотом и бортовым комплексом обороны. Он в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи их головкам наведения и производит выброс ложных тепловых целей.

На вертолет Ми-8АМТШ - ВН установили новое пилотажно-навигационное оборудование, гиростабилизированную оптико-электронную систему, поисковый прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. А еще эта машина адаптирована под применение очков ночного видения.

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