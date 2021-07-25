ВС разрешил пересмотр решений о сносе домов возле трубопроводов

Новости

Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян 21:00
Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида 20:21
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ 19:48
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 19:35
В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта 19:20
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 18:59
В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу 18:45
Офис Меркель обещает невакцинированным серьезные ограничения 18:40
Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде 18:08
Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте 18:05
Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной" 17:53
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 17:52
Тайфун "Иньфа" парализовал Шанхай 17:37
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра 17:12
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 17:08
Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра в Приамурье 16:50
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады 16:43
Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3 16:38
Названы регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами 16:16
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом Хорватии 16:12
Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио 16:03
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм амурскому министру 15:53
Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 15:48
Финансовая грамотность россиян повысилась во время пандемии 15:30
Звезды "Ходячих мертвецов" хотят сыграть родителей Бэтмена 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
25.07.2021 20:05
Рубрика: Экономика

ВС разрешил пересмотр решений о сносе домов возле трубопроводов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Президиум Верховного суда России сделал специальное разъяснение: решение о сносе домов в охранных зонах трубопроводов подлежат пересмотру, если хозяева при строительстве не знали о проходящих рядом трубах. Такое возможно, если, скажем, магистраль проходит под землей.

Если же дом уже снесен, человеку должны выплатить компенсацию. Теперь они не смогут списать на то, что, мол, дело старое, все давно быльем поросло.

Как рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов, такие решения часто случались раньше.

"Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались", - говорит он.

Человек официально получал разрешение, строил дом. А потом в один ужасный момент к нему приходили чиновники и требовали все снести. Совершенно бесплатно. Потому что в канцеляриях кто-то когда-то недосмотрел.

"Такие случаи были во множестве зафиксированы в Чехове Московской области, Сургуте, Томске, а также других городах и регионах России, - рассказывает Никита Филиппов. - Практика судов по таким спорам была однозначная - если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома. Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной в земле нитке газопровода, суды не интересовали".

Фото: Александр Корольков
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными

Однако в 2018 году закон изменился. Новые правила обязали собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, к которым отнесены и минимальные расстояния, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и иные объекты капитального строительства сносу не подлежат.

Сейчас Верховный суд России в своем обзоре судебной практики пояснил, что теперь прежние судебные решения о сносе могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам. Теперь по закону нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, когда домовладелец не знал о том, что рядом проходит магистраль.

В том же случае, когда дом построен законно, но в силу ряда обстоятельств оказался в запретной зоне, владельцу в случае сноса обязаны заплатить компенсацию.

596 решений об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд и назначении выкупной цены было отменено судами в 2020 году

Если же местные власти знали о расположении трубопровода, но тем не менее предоставили гражданину участок и разрешили на нем строительство, то именно они должны заплатить человеку. Это разъяснил Верховный суд в другом обзоре.

Как пояснил адвокат, в убытки в этом случае включаются рыночная стоимость снесенного дома и хозяйственных построек, затраты на их снос, а также разница между рыночной стоимостью земельного участка без учета ограничений и рыночной стоимостью участка с учетом таких ограничений.

Для определения рыночной стоимости земельного участка и построек на нем проводится судебная экспертиза оценки.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Право Земельное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов