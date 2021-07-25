ВС разрешил пересмотр решений о сносе домов возле трубопроводов

Президиум Верховного суда России сделал специальное разъяснение: решение о сносе домов в охранных зонах трубопроводов подлежат пересмотру, если хозяева при строительстве не знали о проходящих рядом трубах. Такое возможно, если, скажем, магистраль проходит под землей.

Если же дом уже снесен, человеку должны выплатить компенсацию. Теперь они не смогут списать на то, что, мол, дело старое, все давно быльем поросло.

Как рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов, такие решения часто случались раньше.

"Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались", - говорит он.

Человек официально получал разрешение, строил дом. А потом в один ужасный момент к нему приходили чиновники и требовали все снести. Совершенно бесплатно. Потому что в канцеляриях кто-то когда-то недосмотрел.

"Такие случаи были во множестве зафиксированы в Чехове Московской области, Сургуте, Томске, а также других городах и регионах России, - рассказывает Никита Филиппов. - Практика судов по таким спорам была однозначная - если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома. Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной в земле нитке газопровода, суды не интересовали".

Однако в 2018 году закон изменился. Новые правила обязали собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, к которым отнесены и минимальные расстояния, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и иные объекты капитального строительства сносу не подлежат.

Сейчас Верховный суд России в своем обзоре судебной практики пояснил, что теперь прежние судебные решения о сносе могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам. Теперь по закону нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, когда домовладелец не знал о том, что рядом проходит магистраль.

В том же случае, когда дом построен законно, но в силу ряда обстоятельств оказался в запретной зоне, владельцу в случае сноса обязаны заплатить компенсацию.

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Если же местные власти знали о расположении трубопровода, но тем не менее предоставили гражданину участок и разрешили на нем строительство, то именно они должны заплатить человеку. Это разъяснил Верховный суд в другом обзоре.

Как пояснил адвокат, в убытки в этом случае включаются рыночная стоимость снесенного дома и хозяйственных построек, затраты на их снос, а также разница между рыночной стоимостью земельного участка без учета ограничений и рыночной стоимостью участка с учетом таких ограничений.

Для определения рыночной стоимости земельного участка и построек на нем проводится судебная экспертиза оценки.