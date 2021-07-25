Вышел трейлер комедии с Крус и Бандерасом "Официальный конкурс"

Пенелопа Крус в лаконичных трусах и с кудряшками, Антонио Бандерас и масса всяких странностей приветствуют зрителя в тизер-трейлере комедии "Официальный конкурс" (Official Competition). Размещен он на YouTube-канале компании Mediapro.

Режиссеры предприятия - номинантны "Золотого льва" Венецианского МКФ Гастон Дюпра и Мариано Кон, сценарий им помогал писать Андрес Дюпра. Ранее они все вместе работали над "Почетным гражданином".

Рассказ в картине про миллиардера "с дурной славой", который, возжелав частично отбелить имя и оставить след в истории, нанял эксцентричную женщину-постановщика (Крус), дабы она сняла ему "фестивальное" кино. С большой звездой (Бандерас) в главной роли. Причем вторая звезда проекта (Оскар Мартинес) коллегу на дух не переносит. И это взаимно - артисты разругались вдрызг. Из чего режиссёру необходимо как-то теперь выпутаться.

Даты российской премьеры у ленты пока нет.