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Вышел трейлер комедии с Крус и Бандерасом "Официальный конкурс"

Новости
    25.07.2021, 15:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пенелопа Крус в лаконичных трусах и с кудряшками, Антонио Бандерас и масса всяких странностей приветствуют зрителя в тизер-трейлере комедии "Официальный конкурс" (Official Competition). Размещен он на YouTube-канале компании Mediapro.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссеры предприятия - номинантны "Золотого льва" Венецианского МКФ Гастон Дюпра и Мариано Кон, сценарий им помогал писать Андрес Дюпра. Ранее они все вместе работали над "Почетным гражданином".

Рассказ в картине про миллиардера "с дурной славой", который, возжелав частично отбелить имя и оставить след в истории, нанял эксцентричную женщину-постановщика (Крус), дабы она сняла ему "фестивальное" кино. С большой звездой (Бандерас) в главной роли. Причем вторая звезда проекта (Оскар Мартинес) коллегу на дух не переносит. И это взаимно - артисты разругались вдрызг. Из чего режиссёру необходимо как-то теперь выпутаться.

Даты российской премьеры у ленты пока нет.

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