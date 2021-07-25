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Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию"

Новости
    25.07.2021, 17:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-аккаунте канала Adult Swim обнародован трейлер американо-японского анимационного сериала для взрослой аудитории "Бегущий по лезвию: Черный лотос" (Blade Runner: Black Lotus).

Фото: kinopoisk.ru
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В первом сезоне обещана чертова дюжина эпизодов, действие которых развернется между полнометражками - в Лос-Анджелесе 2032 года.

В центре истории - репликант Эль, за которой учиняется охота. При этом в процессе Эль необходимо будет разобраться в своем прошлом.

Создатели - Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко", "Стальной алхимик") и Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах"). Ридли Скотт - сопродюсер.

Премьера - осенью.

Первый "Бегущий" вышел в 1982-м, стяжав статус одного из самых культовых жанровых фильмов в истории. "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнёва появился в 2017-м, взяв два "Оскара".

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