13 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 июля по 1 августа

Наступил пик летнего просмотра сериалов. Когда-то лето завлекало потенциальными блокбастерами - все, кто имеет отношение к кино, включая зрителей, об этом знали и даже планировали заранее свое появление в кинотеатрах в том или ином качестве. Сейчас ситуация меняется. Сериалы способны, например, сами "приехать" на дачу. Или в отпуск - даже в другую страну. Большие кинорелизы также выходят, но с годами допандемийной эры не сравнить. "РГ" писала отдельно о том, что вышел сериал "Плохой доктор", второй сезон "Медиатора" и о других новинках. Чем же порадует эта неделя? И не только в сериальном плане.

1. Документальный фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон вместе навсегда". На Первом канале 26 июля, 00:35. 22 марта 1980 года в эфире Центрального телевидения впервые зазвучала мелодия сериала про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, и зрители погрузились в события 100-летней давности. Однако за кадром происходили вещи не менее интересные, чем сам фильм. Режиссер фильма Игорь Масленников расскажет, как подбирался актерский состав, почему именно в Василии Ливанове он увидел Шерлока, а Юрий Соломин стал Ватсоном. Профессора Мориарти должен был играть... Иннокентий Смоктуновский. Талисманом сериала стала Рина Зеленая, хотя ее кандидатуру с трудом удалось "протащить" через комиссию ЦТ - указывали на ее возраст. Сниматься в картине Рина Васильевна начала в 77 (!) лет. А 26 - 29 июля в 08:20 и 20:45 на телеканале "Россия - Культура" четырехсерийный документальный фильм "Наука Шерлока Холмса". Он расскажет о том, как возникла криминалистика, и каким образом творчество Конан Дойла и Агаты Кристи двигало вперед науку о расследовании преступлений, и как технический прогресс осваивали одновременно сыщики и преступники.

2. Документальный фильм "Невыносимая легкость бытия". Приурочен к 85-летию Мариса Лиепы. На Первом канале, 27 июля, 00:35. Великий танцовщик, которому рукоплескали лондонский "Ковент-Гарден", парижская "Гранд-Опера", нью-йоркский "Линкольн-центр". В какой-то момент он оказался отлучен от родной сцены Большого театре в Москве. После этого Марис Лиепа прожил всего пять лет. Какими они были для экс-солиста балета? Авторы фильма вместе с Андрисом Лиепой проедут по любимым московским маршрутам Мариса. Друзья и близкие великого танцовщика - Василий Лановой, Борис Акимов, Владимир Васильев - расскажут, как жил, танцевал, переживал, шутил и дурачился Марис. А Николай Цискаридзе вспомнит, как был поражен, когда понял, что его пытаются выжить из Большого театра те же самые люди, что когда-то выжили Лиепу.

3. Фильмы и программы к 100-летнему юбилею Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. На телеканале "Россия - Культура" 26 - 30 июля в 11:35 записи спектаклей "Варшавская мелодия", "Антоний и Клеопатра", "Дядя Ваня", "Дядюшкин сон", "Пристань". А также фильмы из цикла "Острова" об основателе театра Евгении Вахтангове (26 июля в 13:35 "Евгений Вахтангов. У меня нет слез - возьми мою сказку") и его сегодняшнем художественном руководителе Римасе Туминасе (28 июля в 14:10). Свое столетие театр начал отмечать с размахом: юбилейный гастрольный тур стартовал еще в сентябре 2019 года в Париже. До пандемии театр успел объехать пол-Европы, и в этом году гастроли продолжатся.

Фото: Россия К

4. Новый - второй - сезон сериала "Условный мент-2". На Пятом канале, 1 августа, 16:00. Телезрители увидят сразу 10 серий. Всего во второй сезон вошло 50 премьерных эпизодов. Дмитрий Рыжов (Денис Рожков) и Арина Гордеева (Анастасия Тюнина) - главные герои детектива. Он - бывший полицейский, отсидевший в колонии за превышение полномочий. Она - действующий капитан полиции, участковый. Оба отличаются принципиальностью и объявляют войну преступности и коррупционерам. Кстати, во время съемок второго сезона актриса Анастасия Тюнина стала мамой, в связи с чем сценарий сериала скорректировали, и в нем появились новые сюжетные линии. Особенность сериала - его музыкальная составляющая. В нем даже своя концертная программа. Если в первом сезоне песни звучали всего несколько раз, то во втором - каждая четвертая серия - это джаз. Генеральные продюсеры проекта Юрий Шалимов, Марина Белова, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов.

Фото: Пятый канал

5. Цикл о национальных культурах "Моя любовь - Россия". Продолжается на канале "Россия К". Ведущий Пьер-Кристиан Броше. Неделя открывается программой "Хороводы северной Ижмы". Эфир 26 июля в 10:15. Речь о культуре коми-ижемцев и о том, как они отмечают праздник Луд. Ижма - это и река, и село, и историческая область в 500 километрах к северу от Сыктывкара. Недалеко от полярного круга. А живут здесь коми-ижемцы. Зимой пасут оленей, а летом отмечают праздник Луд. И самое главное на нем - это хороводы. Съемки программы прошли в Сыктывкаре, в Национальном музее Республики Коми, а также на Ижме. Участники - этнологи, фольклористы, научные сотрудники Национального музея Республики Коми.

6. Программа "Культурный обмен". Владимир Машков. На ОТР, 31 июля в 06:55 и в 23:10, Сергей Николаевич продолжает путешествие по главным театральным адресам столицы. В очередном выпуске он побывал на Малой Сухаревской площади в Театре Олега Табакова. Ранее театралы привыкли к другому адресу Театра Табакова - улица Чаплыгина, дом 1, где начиналась "Табакерка". Именно так все привыкли называть этот театр. К сожалению, всеми преимуществами новой сцены, нового здания Олегу Павловичу Табакову воспользоваться не удалось - 12 марта 2018 года "Табакерка" осиротела. Новый художественный руководитель - ученик Табакова, артист и режиссер Владимир Машков - первым делом изменил название - теперь театр называется ТОТ Театр Олега Табакова. А о других переменах он и расскажет зрителям программы.

7. Программа "Фигура речи". Максим Немцов. На ОТР, 9 июля в 03:05, Максим Немцов - переводчик, редактор, создатель интернет-ресурса переводчиков "Лавка языков", опубликовавший ряд собственных переводов Уильяма Берроуза, Гая Давенпорта, Джека Керуака, Чарлза Буковски и других англоязычных поэтов и прозаиков. Обладатель звания "Редактор года" (2002), в 2012 году стал одним из первых лауреатов Премии Норы Галь. В программе он расскажет Николаю Александрову о трудностях перевода смыслов книги стихов и дневников Леонарда Коэна "Пламя".

Смотрите "Фигуру речи" также на сайте ОТР.

8. Кулинарное шоу "Путешествия с Гордоном Рамзи", третий сезон. На канале National Geographic, 1 августа в 21:00. Трэвел-шоу знакомит зрителей с культурой и традициями разных стран и регионов. В новых эпизодах, которые будут выходить по воскресеньям в 21:00, знаменитый шеф-повар отправится на поиски лучших рецептов в Португалию, Исландию, Финляндию, Хорватию, Пуэрто-Рико, Мексику, а также побывает в нескольких американских штатах. Под руководством местных экспертов и легенд кулинарии Рамзи поучаствует в традиционных гастрономических церемониях и узнает о необычных деликатесах и ингредиентах, уникальных для каждого региона. В финале каждого эпизода зрителей ждет кулинарный поединок Рамзи с местным шеф-поваром.

9. Документальный фильм "Как река становится морем". На канале HDL, 26-29 июля, 20:00. Меконг в Индокитае или Миссисипи в Северной Америке, европейский Дунай или южноамериканская Амазонка. На каждом континенте есть мифические реки - источники величайших цивилизаций и фантастические природные экосистемы. Натуралист и искатель приключений Франсуа Пешо спускается по этим рекам от истоков к их устьям, встречая по пути людей, живущих на берегах: рыбаков, фермеров или кочевников.

10. Сериал о пропавших детях "Элли". На YouTube-канале кинокомпании Epic Media, c 26 июля 2021 года. Элли - девочка из угнанной машины. И это все, что она знает о своем прошлом. Олег работал с Элли как психотерапевт, когда она была подростком. Он обещал, что поможет ей вспомнить кто она. Но тогда все закончилось ее попыткой суицида. Спустя десять лет Олег снова находит Элли, чтобы помочь. Премьерный показ сериала получил, по данным создателей, суммарное количество показов, близкое к миллиарду. Смотреть можно по ссылке.

11. Коллекция "Что скрывает море" - шесть документальных фильмов Центра подводных исследований Русского географического общества. Коллекция приурочена ко Дню Военно-Морского Флота. На Okko с 25 июля. Документальные фильмы - "Корабли победы. Победы кораблей", "Т-12 Нефтяная мина", "Курс на север", "Мессина", "От находки до экспоната" и "Архангел Рафаил". Также в Okko представлена коллекция фильмов о морских сражениях, в которую вошли киноленты "Дюнкерк", "Перл Харбор", "Восстание Кейна", "Мидуэй", "Флаги наших отцов" и другие.

12. Веб-сериал "Миллионер из Балашихи", второй сезон. На КиноПоиск HD, с 29 июля. Продолжение комедии про нелегкую жизнь предпринимателей в духе популярных комедийных шоу "Силиконовая долина", "Паранормальный Веллингтон" и "Офис". На деньги от сделки с КиноПоиском, купившим права на показ первого сезона, бывший владелец секс-шопа "Сладкая булочка" Богдан Кандауров открыл собственное ивент-агентство и приступил к съемкам новых выпусков своего бизнес-блога. В 2019 году "Миллионер из Балашихи" получил главный приз на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest, а в 2020-м - приз за лучшую мужскую роль на международном конкурсе веб-сериалов die Seriale.

13. Мини-сериал "Викторина" (Британия). На КиноПоиск HD, с 1 августа. Рассказывает о скандальной истории, произошедшей на британской версии телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Проект - от ветерана британского кинематографа Стивена Фрирза ("Королева", "Виктория и Абдул"). В 2001 году англичанин Чарльз Ингрэм участвовал в программе и выиграл миллион фунтов стерлингов. Позже его осудили за мошенничество: выяснилось, что среди зрителей у него был сообщник, который подсказывал Ингрэму верные ответы. Чарльза Ингрэма в сериале сыграл Мэттью Макфэдиен из "Наследников", его супругу - Сиан Клиффорд из "Дряни", а роль ведущего викторины исполнил Майкл Шин ("Постановка", "Благие знамения").

Кстати

Не забываем о кино. С 27 июля в онлайн-кинотеатре Wink первая часть фильма о юности Великого Комбинатора "Бендер: Начало".