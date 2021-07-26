AirPods 3 дебютируют вместе с iPhone 13

Apple представит AirPods 3 вместе с iPhone 13. Об этом сообщает издание Gizmochina.com.

Ожидается, что новинку покажут на третьей неделе сентября вместе с линейкой iPhone 13. По слухам, мероприятие состоится 14 сентября, а продажи новых гаджетов начнутся в некоторых странах 24 сентября.

AirPods 3 будут похожи на AirPods Pro. Им сделают более короткие дужки. Кроме того, инсайдеры уверяют, что AirPods 3 получат схожий с AirPods Pro зарядный футляр - таким образом компания унифицирует линейку, как это уже произошло с Apple Watch.