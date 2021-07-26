Алименты предложили взыскивать с доходов от продажи жилья

Продажу недвижимости предлагается считать доходом, с которого могут взыскиваться алименты. Это следует из проекта постановления правительства, обновляющего перечень видов зарплат и других доходов, с которых должны выплачиваться алименты на несовершеннолетних детей. Документ (есть в распоряжении "Российской газеты") поступил на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

"Главное изменение предлагаемого расширенного перечня касается доходов, получаемых с имущества", - говорит адвокат Любовь Киселева. Сейчас доходом признается лишь сдача имущества в аренду и с полученных средств взыскиваются алименты. Также взысканию подлежат суммы, полученные от предпринимательской деятельности: например, если гражданин систематически приобретает и продает жилье с целью получения дохода.

"С точки зрения налогового законодательства любая продажа имущества является доходом, но по семейному законодательству это требуется доказать в судебном порядке. Теперь данный пункт дополнен и звучит следующим образом: "Удержание алиментов производится с доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества", - указывает Киселева. То есть де-факто продажа квартиры также будет считаться доходом, и с вырученных средств будут взыскиваться алименты без необходимости предоставления дополнительных доказательств.

Второе изменение - алименты предлагают не взыскивать с выплат в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. В этом случае речь идет о доходах граждан, которые стоят на учете в службе занятости, и малоимущих, которым выплачиваются различные пособия. "Ранее вопрос о взыскании алиментов с данных сумм решался индивидуально в судебном порядке", - добавляет Киселева.

Алименты предлагают не взыскивать с доходов граждан, которые стоят на учете в службе занятости, а также с малоимущих получателей пособий

Сегодня суды устанавливают сумму алиментов в зависимости от размера доходов родителя: 25% - на одного ребенка, 33% - на двух, 50% - на трех и более. При этом по закону взыскать их можно практически с любого вида дохода - начиная от заработной платы и заканчивая пенсией и стипендиями учащихся.

Но взыскание алиментов всегда было непростым делом. Сегодня это основная задача судебных приставов.

Также власти уже не первый год обсуждают идею создания государственного алиментного фонда. Окончательного решения пока не принято, так как пока нет четкого понимания, из каких средств он должен формироваться.

Как отмечается в исследовании НИУ "Высшая школа экономики", алименты своим источником дохода сегодня называют около 1,5 млн неполных семей. Из них почти 18% получают их нерегулярно или не в полном объеме. Чаще всего уклоняются от уплаты алиментов многодетные мужчины в возрасте от 30 до 42 лет.

У среднестатистического должника по алиментам, как правило, нет постоянного источника дохода, с которого их можно было бы удерживать. В результате взыскать долг удается только с каждого десятого уклониста. В пользу детей в прошлом году приставы взыскали 19 млрд рублей.