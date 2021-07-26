Чубайс прокомментировал переход на безопасные для климата источники энергии

Потери российской экономики могут составить 10% ВВП из-за отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

Он отметил, что в мире начался глобальный энергопереход на безопасные для климата источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.

"Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода…. Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно", - цитируют Чубайса РИА Новости.

Он также добавил, что потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.