Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Экономика
26.07.2021 21:55
Текст: Тимофей Борисов

Cпасатели получат вертолеты для Арктики

Терпящие бедствие в Арктическом регионе получат больше шансов на спасение. МЧС России и Казанский вертолетный завод подписали контракт на поставку 9 специальных вертолетов в северном исполнении. Речь - о новой модификации - Ми-38ПС. Соглашение было подписано в рамках XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, вертолеты построят в поисково-спасательной модификации для полетов в Арктике с возможностью посадки на ледоколы.

Фото: Газпромбанк Лизинг
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О необходимости значительно пополнять спасательный авиапарк в Арктике говорили давно. Районы там необжитые, а пространства - огромные. Пока Северный морской путь был экзотикой, вопрос особо остро не стоял. Даже несмотря на то, что южный проход из Азии в Европу через Суэцкий канал гораздо дольше и обходится дороже, северный путь был не просто сложным, а большую часть года вообще невозможным. Но сейчас все идет к тому, что Северный морской путь может стать круглогодичным. Возросшая интенсивность судоходства при весьма сложном мелководном фарватере северных морей влечет и повышенные риски.

Поэтому МЧС давно занимается развитием арктических спасательных центров. Однако без быстроходной техники они малоэффективны. И если гусеничными и колесными тягачами спасательные центры укомплектованы, то воздушных судов был явный недостаток.

Вертолеты, способные покрывать большие расстояния, необходимы там, где наземная техника бесполезна. Это касается и случаев аварий на море. Причем помощь терпящим бедствие должна прибыть как можно быстрее. В ледяной воде время на спасение жизней отмерено минутами. Поэтому поступающую новую винтокрылую технику распределят вдоль всего арктического побережья - в портах Сабетта, Диксон, Тикси, Певек и Анадырь. Из казанских вертолетов будут сформированы авиационные звенья будущего арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

Ми-38ПС (на фото модификация ОП-2) смогут садиться для дозаправки на палубу атомных ледоколов. Фото: Лысцева Марина

"Для создания безопасной зоны в Арктике нужны вертолеты с повышенными летно-техническими характеристиками, которые смогут работать в экстремальных климатических условиях с увеличенной дальностью полетов, учитывая просторы Крайнего Севера. Это первые 9 вертолетов которые поступят для обеспечения арктических спасательных центров. Авиация ведомства позволит выполнять задачи по обеспечению безопасности Северного морского пути в целом", - цитирует пресс-служба МЧС слова замминистра Виктора Яцуценко, сказанные им сразу после заключения контракта.

Срок исполнения контракта - 3 года. Поставляемые машины будут не в серийной, а в особой комплектации, чтобы проводить спасательные операции на максимальной дальности.

"Ми-38ПС способен совершить полет с экипажем и спасателями на расстояние до 750 километров, провести при необходимости эвакуацию людей и вернуться в место дислокации. Для этого вертолет оснастят дополнительными топливными баками, а максимальная взлетная масса машины будет увеличена", - сказано в сообщении на сайте МЧС России.

В перспективе для дозаправки вертолетов планируют использовать действующие и перспективные атомные ледоколы.

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