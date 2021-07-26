Деловой туризм восстановится за три года

После ослабления ограничений начал оживать деловой туризм. Спрос на авиабилеты для командировок вырос на 60% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в целом на деловые мероприятия к лету вышел на уровень 2019 года, сообщили "РГ" участники рынка.

"После вынужденной паузы в личном общении, спрос на деловые мероприятия вырос и продолжает расти. Сейчас многие компании планируют мероприятия на осень и зиму, так что мы ожидаем, что конец года будет оживленным", - говорит генеральный директор агентства "Аэроклуб Тур" Андрей Зинковецкий. В первом полугодии 2021 года спрос на онлайн-мероприятия упал до минимума. По оценкам агентства, на этот формат приходилось всего около 5% рынка.

К лету 2021 года деловых мероприятий было на 20% больше по сравнению с 2019 годом. Но средний бюджет упал за счет сокращения количества участников. Крупных мероприятий на 500 -1500 человек стало на треть меньше по сравнению с доковидным периодом.

По данным "Туту Командировки", спрос на авиабилеты для деловых поездок в первом полугодии 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а на железнодорожные билеты - на 45%. Больше всего деловых поездок в первом полугодии совершалось из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Но рынок еще не восстановился до уровня 2019 года, отмечает руководитель сервиса Наталья Погиблева.

"Раньше считалось, что для решения деловых вопросов нужно встречаться лично. Два года дистанционных встреч показали, что онлайн-формат решает все проблемы", - подчеркивает директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Кроме того, он позволяет не отрываться от производства и сокращать расходы на переезды, размещения в гостиницах. В масштабах всей экономики это экономит сотни миллиардов рублей, отмечает Зубец.

В офлайне останутся самые крупные мероприятия. Туда приезжают не для того, чтобы послушать выступления, а чтобы встретиться с другими участниками рынка и провести закулисные переговоры. Но рядовые мероприятия сместятся в онлайн - в такой форме в итоге будет проходить от 30 до 40% мероприятий, говорит Зубец. Экономия бизнеса при этом составит до 30% от того уровня затрат, что был до пандемии. По оценке Погиблевой, при позитивном сценарии, в котором не будет новых потрясений, рынок делового туризма восстановится за три года. При этом окончательно уйдет в онлайн каждое пятое мероприятие.