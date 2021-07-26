Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна

Россия и Намибия со 2 августа отменяют визовый режим. Как отметили в МИД РФ, соответствующее соглашение между нашими странами было подписано в апреле этого года, и теперь оно вступает в силу.

Как проинформировали на Смоленской площади, "в соответствии с соглашением граждане РФ могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране. Точно такие же правила действуют в отношении намибийцев, приезжающих в Россию.

Впрочем, в настоящее время въезд в РФ ограничен в связи с пандемией коронавируса, обратили внимание в МИД РФ.