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26.07.2021 18:23
Рубрика: Власть

Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна

Текст: Юрий Когалов

Россия и Намибия со 2 августа отменяют визовый режим. Как отметили в МИД РФ, соответствующее соглашение между нашими странами было подписано в апреле этого года, и теперь оно вступает в силу.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Какие правила въезда в другие страны действуют для россиян

Как проинформировали на Смоленской площади, "в соответствии с соглашением граждане РФ могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране. Точно такие же правила действуют в отношении намибийцев, приезжающих в Россию.

Впрочем, в настоящее время въезд в РФ ограничен в связи с пандемией коронавируса, обратили внимание в МИД РФ.

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