Для признания побоев уголовным деянием могут ввести медицинские критерии

Ассоциация юристов России предложила более четко прописать медицинскую границу между побоями: когда они подпадают под Уголовный кодекс, а когда - нет.

Вопреки распространенному предубеждению, любое рукоприкладство - от пощечины до тяжелых побоев - у нас наказуемо. Но есть нюансы.

За легкие тычки наказывают в легкой форме - по КоАП. Но чем больнее потерпевшему, тем строже ответственность - вплоть до уголовной статьи и немалых сроков.

Важно понимать: по большому счету, по какой статье судить человека, определяет врач. И не простой, а специальный.

"Степень причиненного вреда может быть установлена только в результате проведения судебно-медицинской экспертизы, - подчеркивает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Иными специалистами, например травматологом, хирургом и т.д., степень причиненного побоями вреда установлена быть не может".

То есть суду нужно слово эксперта. Если он скажет, что здоровью человека причинен вред, автоматически применяется уголовная статья. Если же эксперт не увидит даже легкого вреда, агрессора наказывают по КоАП.

Любопытно, что на практике, когда вреда здоровью нет, часто возникают споры, что именно считать побоями. Например, Верховный суд Калмыкии в свое время согласился с тем, что, когда одна девушка отрезает другой прядь волос, это не побои. В том деле две красавицы не поделили что-то (а скорее всего - кого-то). Одна из них в ходе ссоры схватила за волосы другую, "потянула ее к себе, после чего отрезала последней прядь волос, чем причинила физическую боль".

Однако эксперты решили, что отрезать волосы - это не больно. А принципиальное условие для статьи КоАП "Побои" - боль. Одна боль. И ничего кроме боли.

"Обязательным последствием объективной стороны данного состава правонарушения является физическая боль, - объяснил Верховный суд Калмыкии, который некоторое время назад сделал специальный обзор судебной практики по статье "Побои". - Однако боль всегда субъективна, поэтому с трудом подается объективной оценке. Восприятие боли зависит от возраста человека, особенностей организма и состояния здоровья, от психических реакций. На практике суды устанавливают наличие физической боли, основываясь на показаниях потерпевшего, а также фактических обстоятельствах произошедшего".

В свою очередь Кемеровский областной суд добавил, что для наказания достаточно факта побоев и боли. В начале июля он заставил полицию заняться делом девушки, которую расцарапала знакомая.

Виновница "набросилась на нее сзади и нанесла телесные повреждения, а именно: расцарапала лицо, шею, грудь, наступила каблуком на левую стопу, отчего пострадавшая испытала сильную физическую боль". Полиции почему-то показалось, что тут нет правонарушения. Мол, обычная женская ссора, кто прав, кто виноват - не разберешь, может, нападавшая вообще имела веский повод.

Это было ошибкой: нельзя закрывать глаза на женские ссоры, а также любые другие, хоть семейные, хоть соседские, когда-то кто-то почувствовал боль. Кемеровский областной суд объяснил: для привлечения к ответственности "достаточно установления факта нанесения потерпевшему побоев или совершения иных насильственных действий, причинивших ему физическую боль". Есть царапины и синяк от каблука? Полиции придется заняться делом.

Мария Спиридонова советует пострадавшим от побоев сделать фото, видеозапись, аудиозапись, по возможности, привлечь свидетелей, вызвать полицию и "скорую помощь", пройти медицинское освидетельствование.

В свою очередь, член Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Михаил Лапунин пояснил, что, согласно приказу минздравсоцразвития, к медицинским критериям легкого вреда здоровью относится стойкая утрата менее 10 процентов общей трудоспособности.

"При этом в том же приказе разъяснено, что поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека", - поясняет Михаил Лапунин.

Проще говоря, фингал под глазом подпадает под КоАП.

"Из имеющихся проблем правового регулирования стоит указать следующую: сегодня отсутствует в правилах определения степени тяжести вреда здоровью юридический критерий, характеризующий минимальную длительность кратковременного расстройства здоровья", - продолжает Михаил Лапунин.

В качестве ориентира обычно берется норма из давно не действующих советских правил, принятых в 1978 году. В них минимальная продолжительность кратковременного расстройства здоровья составляла более 6 дней. То есть, если человеку после побоев плохо неделю, это уже легкий вред. Но сегодня норма стала гипотетической, де-юре она не действует, хотя на практике иногда ее вспоминают.

"При отсутствии четко очерченного нижнего порога продолжительности расстройства здоровья невозможен единообразный подход к оценке легкого вреда здоровью в схожих случаях",- подчеркивает юрист.

Отсюда на практике иногда возникают споры, почему не завели уголовное дело, когда у человека кровь, головные боли и прочие неприятные последствия. Так что медикам стоит определиться, где кончается просто боль, и начинаются боль и вред.

"Вместе с тем упомянутые 6 дней могут использоваться только в качестве самого примерного ориентира, такой срок должен быть тщательно обсужден медицинским и юридическим сообществом, так как за прошедшие годы изменились многие методики лечения и, например, сроки выдачи больничных листов", - говорит Михаил Лапунин.

Разъяснения и предложения прозвучали в рамках масштабного проекта Ассоциации юристов России "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Проект в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. •

Досье "РГ"

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году по статье КоАП "Побои" были наказаны 104 тысячи человек. Из них под административный арест отправлены более 6,1 тысячи человек. По статье УК 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (то есть те же побои, но причинившие вред) осуждены 13,1 тысячи человек. Интересно, что из них более 2 тысяч - женщины, в том числе - 23 беременные женщины. Чаще всего дерутся люди в возрасте от 30 до 49 лет: более 6,4 тысячи осужденных по статье 115 УК были в таких летах.