Джабаров оценил призыв экс-замминистра Украины к "освобождению" Донбасса

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал "очередным заявлением очередного ястреба" заявление экс-замминистра Украины Юрия Грымчака, призвавшего готовить армию к "освобождению" Донбасса. По мнению сенатора, попытка решить проблему силовым путем станет грубейшей ошибкой властей Украины.

"Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путем, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины", - заявил Джабаров RT. По его словам, подобные провокационные заявления "ни к чему хорошему не приводят", а лишь обостряют проблему.

Ранее сегодня Грымчак в эфире телеканала Obozrevatel заявил, что Киеву надо готовить армию к возможному применению оружия в Донбассе. По его словам, такой вариант может быть реализован после того, как в России пройдут парламентские выборы.