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26.07.2021 22:34
Рубрика: Культура

Дженнифер Лопес рассказала о позволяющей сохранить идеальную фигуру диете

Текст: Андрей Васильев
Фото: Gabe Ginsberg/Getty Images Фото: Gabe Ginsberg/Getty Images
Фото: Gabe Ginsberg/Getty Images

Ей только что исполнилось 52 года, а она может похвастаться идеальной фигурой молодой девушки. Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о том, что помогает ей сохранить молодость.

Фото: kinopoisk.ru
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В первую очередь, Джей Ло придерживается своих тренировок в спортзале, где бы она ни была. Дженнифер Лопес поделилась постом в соцсетях, в котором написала, что "H2O (вода) является обязательным условием сохранения хорошей фигуры". Она выпивает не менее семи стаканов воды в день. В том же посте о необходимости воды Дженнифер Лопес рассказала, что кофе также является частью ее утреннего рациона. "Так что вы точно знаете, как я получаю ТАКОЕ сияние", - написала певица.

Портал Good Housekeeping сообщил, что Лопес придерживается сверхчистой диеты, избегая обработанных и рафинированных продуктов. Типичными для нее блюдами являются нежирные белки - например, яичные белки на завтрак, нежирные куски птицы, рыба, включая обычную порцию лосося. "И горстка орехов каждый день для получения полезных жиров", - сказал GH ее тренер и диетолог Додд Ромеро. По его словам, она кладет на тарелку большое количество зеленых овощей, таких как брокколи, шпинат и капуста, но избегает овощей с более высоким содержанием сахара, таких как кукуруза и морковь.

В рационе знаменитости также присутствуют углеводы, она любит макароны, а ее диета "действительно включает полезные крахмалы, такие как сладкий картофель, коричневый рис, киноа и овсянка", уточнил Ромеро.

Между тем

В западных таблоидах появились фотографии с 52-го дня рождения Джей Ло, который она провела в компании своего старого нового возлюбленного, известного голливудского актера Бена Аффлека. Пара была замечена во время отдыха на яхте на французском курорте Сан-Тропе.

 

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Дженнифер Лопес

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