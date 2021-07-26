Новости

На ледоколе "Красин" в Петербурге открылась интерактивная полярная станция 17:01
Чун Ка Лонг стал олимпийским чемпионом среди рапиристов 16:57
Собянин: В Москве число выявленных больных коронавирусом сократилось на 27% 16:48
Японцы стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте 16:47
ФАС отложила до 25 августа рассмотрение дела о поисковой выдаче Яндекса 16:45
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний 16:40
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции 16:35
Филиппинская штангистка Диас победила на Олимпиаде в весе до 55 кг 16:21
Блогера Гусейна Гасанова лишили прав 16:19
"Олимпийское" граффити в центре Москвы не планируют закрашивать 16:07
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди 16:06
Российская саблистка Софья Великая допустила участие в Олимпиаде-2024 15:53
В Челябинске пациентка "скорой" на ходу выпрыгнула из машины 15:50
Певице МакSим стало лучше 15:47
Видео: Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери 15:47
На северо-западе Китая в ДТП погибли 13 человек 15:41
Минздрав: Сообщений о нежелательных реакциях на вакцины мало 15:33
Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
В России будут развивать trade-in пылесосов и мобильных телефонов 15:19
Названы средние затраты на "социальную" газификацию 15:18
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального 15:15
Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры 15:09
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:01
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 14:58
Беглов: В Петербурге к 2024 году могут открыть шесть новых станций метро 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 16:45
Рубрика: Экономика

ФАС отложила до 25 августа рассмотрение дела о поисковой выдаче Яндекса

Текст: Юлия Акиньшина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила на месяц заседание по делу о поисковой выдаче Яндекса, которое было возбуждено за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следующее заседание состоится 25 августа.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
"Яндекс" обновил поиск

По данным ФАС, Яндекс не исполнил "предупреждение службы о необходимости обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в так называемых "колдунщиках", и не предпринял мер по прекращению предоставления преимуществ в поиске для сервисов".

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы Яндекса, что приводит к потере трафика другими сайтами. В апреле ФАС возбудила дело в отношении Яндекса за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Правительство ФАС Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов