ФАС отложила до 25 августа рассмотрение дела о поисковой выдаче Яндекса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила на месяц заседание по делу о поисковой выдаче Яндекса, которое было возбуждено за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следующее заседание состоится 25 августа.

По данным ФАС, Яндекс не исполнил "предупреждение службы о необходимости обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в так называемых "колдунщиках", и не предпринял мер по прекращению предоставления преимуществ в поиске для сервисов".

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы Яндекса, что приводит к потере трафика другими сайтами. В апреле ФАС возбудила дело в отношении Яндекса за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф.