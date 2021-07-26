Французский парламент принял законопроект о санитарных пропусках

Парламент Франции принял в окончательном чтении законопроект о новых мерах борьбы с пандемией коронавируса, включающих в себя расширение практики использования санитарных пропусков и обязательную вакцинацию медработников. Споры в законодательном органе продолжались почти неделю и в итоге завершились одобрением законопроекта: 156 депутатов проголосовали в его поддержку, 60 выступили против, 14 воздержались (до этого в поддержку проекта высказались 199 сенаторов, против - 123).

Как пишет Le Figaro, споры в объединенном комитете, состоящем из 7 сенаторов и 7 депутатов, были болезненными. Однако, в конце концов, членам согласительной комиссии после нескольких часов дебатов удалось привести к общему знаменателю позиции Национального собрания и Сената по содержанию законопроекта.

В итоге парламентарии согласились с необходимостью обязательной вакцинации медперсонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми людьми. С начала августа для доступа в кафе, рестораны, медучреждения, самолеты и поезда дальнего следования потребуется санитарный пропуск (сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус, либо справка о перенесенном COVID-19). Террасы ресторанов по настоянию сенаторов были исключены из списка мест. Кроме того, они не понадобятся для прохода в торговые центры. Система пропусков будет действовать до 15 ноября, затем понадобится провести новое голосование. А санитарные пропуска для детей 12-17 лет будут действовать только с 30 сентября. Закон не предусматривает увольнение людей, которые не вакцинируются от коронавируса из-за своей профессии.

Стоит отметить, что отсутствие консенсуса грозило подорвать авторитет Елисейского и Матиньонского дворцов, став свидетельством их неспособности оперативно разработать приемлемый для парламента проект важного санитарного закона.