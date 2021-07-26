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26.07.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России

Текст: Иван Егоров
ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

На кадрах оперативного видео показано как само задержание торговцев орудием, так и их внушительный арсенал, которого бы хватило на несколько часов боя войсковому подразделению. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в результате масштабной спецоперации была прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, американский ружейный гранатомет "М-79" 1940 года выпуска, 4 пулемета - "ШКАС", "ДП-27", "МG-42", 11 автоматов "АК-103", "АК-74М", "АКС-74У", "АКМ". А также 16 пистолетов-пулеметов "ППШ", "Кедр", "ППД", "МР-40", "МР-38", "SА-26", "VZ-26", "МАВ-38 Beretta", 118 пистолетов и револьверов "Коровина", "ПМ", "ПСМ", "ТТ", "Марголина", "СПШ", "Страж", "CZ", "Walther", "Beretta", "Perfecta", "Luger", "Colt", "Smith& Wesson", "Stalker", "Zoraki", "Наган". Из арсенала нелегальных оружейников изъяты 125 карабинов, винтовок и ружей "Вепрь", "Сайга", "Мосина", "Фролова", "ТОЗ", "СКС", "КО-44", "СВТ-40", "Винторез", "Тигр", "МР", "ИЖ", "Benelli", "Sauer", "Mauser". А еще самодельное стреляющее устройство - "авторучка", а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "М-24", "М-39". Более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста

По данным ЦОС ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли в июле 2021 года по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Адыгеи, Башкортостане, Крыму и Мордовию, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях. По данным спецслужбы, нелегальные оружейники выкладывали предложения о продаже оружия через закрытые сайты в интернете. Оплата приобретаемого оружия, основных частей и боеприпасов производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям - через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.

Также в ФСБ напомнили, с 12 июля 2021 года в силу вступили изменения в статьи 222, 222.1, 222.2, 223, 223.1, 226.1 УК РФ, которые усилили уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного хранения и изготовления и сбыта оружия, в том числе с использованием сети Интернет, в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы.

В этой связи действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться уже с учетом новых норм уголовного законодательства, - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

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