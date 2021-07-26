ГК "Концерн "Покровский" разыграл автомобиль среди вакцинированных сотрудников

В рамках специальной программы стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции ГК "Концерн "Покровский" провел акцию для своих сотрудников #ПокровскийСтопКовид. Главный приз - автомобиль Лада Гранта, разыграли среди участников 23 июля в станице Каневской. Победителем стал механизатор ОА "Агрокомплекс "Ейский" (входит в ГК "Концерн "Покровский") Вячеслав Оснач. В целом в акции приняли участие почти 900 человек, каждый из них также получит гарантированные поощрительные призы.

Принять участие в розыгрыше мог действующий сотрудник любого предприятия ГК "Концерн "Покровский", который прошел минимум первый этап вакцинации и предоставил сертификат о вакцинации в отдел кадров. Заявки принимали больше месяца - с 7 июня по 16 июля 2021 года. С каждой неделей желающих принять участие в акции становилось все больше и в итоге за главный приз - автомобиль Лада Гранта боролись 890 человек. Победителя выбрали рандомно, с помощью специального лотерейного оборудования. Мероприятие прошло на базе ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - одного из ведущих предприятий ГК "Концерн "Покровский" в Каневском районе Краснодарского края.

"Сегодня в этом зале собрались представители ведущих сельхозпредприятий не только Каневского района, но и других регионов Краснодарского края. И я хотел бы поблагодарить вас всех за проявленную ответственность, а организаторов акции - ГК "Концерн "Покровский" за правильную и необходимую инициативу. Ковид-19 самая большая угроза для человечества. И самый эффективный способ предотвратить распространение коронавирусной инфекции - это вакцинация. Руководители наших хозяйств, нашего региона, нашей страны - мы все прикладываем максимум усилий, чтобы увеличить число вакцинированных", - отметил главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Каневской район Иван Здоровенко.

Цель акции #ПокровскийСтопКовид - популяризация вакцинации среди персонала. В сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, группа компаний стимулирует сотрудников позаботиться о своем здоровье и защитить себя и своих близких. Чтобы обеспечить комфортный и удобный способ получения вакцины, на территорию предприятий ГК "Концерн "Покровский" приезжают специалисты выездных мобильных бригад из городских поликлиник, ведется постоянная просветительская и информационная работа.

"ГК "Концерн "Покровский" ответственно относится к сохранению здоровья своих сотрудников, мы с начала текущего года активно поощряем тех, кто принял решение сделать прививку от коронавирусной инфекции. Хочу поблагодарить каждого из вас за ответственность: этим решением вы защищаете не только себя, но и проявляете заботу о здоровье своей семьи, своих коллег, своих трудовых коллективов в целом. Мы со своей стороны постарались сделать эту процедуру максимально доступной. Цель акции - привлечь внимание к проблеме распространения инфекции и необходимости массовой вакцинации. Общими усилиями мы гораздо быстрее достигнем цели - формирования общественного иммунитета и возвращения к нормальной жизни", - добавила директор по персоналу ГК "Концерн "Покровский" Анна Бабенко.

Напомним, что Краснодарский край стал лидером по числу вакцинированных в расчете на 100 тыс. жителей. Кроме Кубани, в список лидеров также вошли Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, республики Хакасия, Мордовия, Адыгея, город Москва и Чечня.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства, задача наращивать темп вакцинации стоит перед всеми регионами. Для формирования коллективного иммунитета к 1 ноября прививку хотя бы первым компонентом вакцины должны сделать не менее 80% жителей страны.

Справка о компании

ГК "Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране. Продукция группы компаний востребована не только на российском рынке, но и за рубежом - годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур составляет более 400 тыс. тонн. География экспортных поставок охватывает 22 страны, крупнейшими покупателями являются Турция, Египет, Грузия, Италия и Греция. Вся экспортная продукция группы компаний проходит проверку по основным показателям ISO, для этого концерн имеет собственные лаборатории и оборудование для определения качества, которое полностью соответствует мировым требованиям.

Всего за три года развития экспортного направления бизнеса ГК "Концерн "Покровский" зарекомендовал себя на мировом рынке как интересный и надежный партнер, предлагающий не только пшеницу высокого класса, но и широкую линейку других культур - ячмень, кукурузу, семечку штирийской тыквы. Холдинг также экспортирует и продукцию собственной переработки - сахарный песок, патоку (свекловичную мелассу) и гранулированный жом. В 2021 году за счет внедрения нового логистического направления - контейнерных перевозок, планируется нарастить объемы экспорта, расширить географию и линейку поставляемой продукции.

Пресс-служба ГК "Концерн "Покровский"

+7 (961) 287-00-00

press@concernpokrovsky.ru