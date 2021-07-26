Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты

Граждан будут информировать не только о федеральных льготах и выплатах, но также о муниципальных и региональных, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она пояснила, что все меры поддержки уже собраны в единой информационной системе Пенсионного фонда. Всего их 387 видов, но у них более 30 тысяч модификаций: отличаются основания, по которым они назначаются. "Людям самостоятельно сориентироваться в этом невозможно", - подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, сегодня создается специальная цифровая платформа, которая позволит унифицировать порядок назначения пособий и льгот. При наступлении определенной жизненной ситуации, например, достижении человеком пенсионного возраста или в случае рождения у женщины ребенка система будет информировать граждан о возникшем праве на новые меры поддержки. При этом в большинстве случаев выплаты и льготы будут назначаться проактивно.

Для некоторых федеральных мер поддержки проактивное информирование уже введено на портале госуслуг. Рассылка началась с декабря прошлого года. Ее получают те россияне, которые подтвердили свое согласие на получение уведомлений.