Из-за антиковидного приложения в Англии не хватает работников

Британцы повально уходят на самоизоляцию. Специальное мобильное приложение к 14 июля в одной только Англии - крупнейшей административно-политической части Британии - отправило уведомление о необходимости уйти на карантин примерно 607 тысячам местных жителей, контактировавших с больными COVID-19. Из-за этого в супермаркетах, отелях, на заправках, складах и прочих отраслях стало катастрофически не хватать рабочих рук. Как следствие, в очередной раз за пандемию полки магазинов в Альбионе начали пустеть.

Местные СМИ назвали происходящее пингдемией - от звука "пинг", с которым обычно приходят уведомления на мобильный телефон. Как предупредили в Sainsbury s, второй по величине сети супермаркетов в Британии, в ее отделениях покупатели могут не найти те продукты, что им нужны. Еще одна сеть магазинов под названием Iceland одной из первых была вынуждена закрыть некоторые свои торговые точки из-за нехватки персонала. В компании заявили, что более тысячи ее сотрудников - три процента всего числа работников в Альбионе - получили уведомление о самоизоляции.

Несколько своих заправок закрыла и фирма BP, объяснив это проблемами с поставками и, в частности, нехваткой дизеля и неэтилированного бензина. А одна организация мясной промышленности сообщила, что из-за сократившегося числа сотрудников цепочки поставок продуктов питания "находятся на грани провала", передает телеканал NBC.