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Рубрика: В мире

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по объектам радикальных группировок в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Атакованные цели расположены недалеко от гражданских объектов, в том числе школы. О жертвах и разрушениях ТАСС не сообщает. Известно только, что отряды так называемого палестинского сопротивления открыли ответный огонь.

Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии

В министерстве обороны еврейского государства подчеркнули, что удары по военной базе ХАМАС были нанесены в ответ на запуск шаров с зажигательными устройствами. Ранее СМИ сообщали о пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого.

Израиль заявил, что не потерпит "огненного террора" со стороны Палестины и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты. "Мы продолжим наносить удары по объектам, используемых террористической организацией ХАМАС", - цитирует РИА Новости официальное сообщение властей.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

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