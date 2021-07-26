Какие меры принимает Европа для сдерживания распространения "дельта"-штамма

Европейские страны принимают различные меры для сдерживания стремительного распространения "дельта"-варианта коронавируса в Старом Свете. Правительства запускают схемы паспортов вакцины, пытаясь предотвратить летнюю волну COVID-19.

Некоторые страны ужесточили пограничный контроль: Мальта запретила въезд непривитым путешественникам, а Германия ввела более строгие правила карантина для людей, прибывающих из Испании и Нидерландов. Власти от Греции до Италии и от Франции до Португалии вводят паспорта вакцины для широкого круга видов деятельности, хотя большинство из правительств уклоняются от использования этого термина, сообщает Guardian.

Например, в Италии потребуется подтверждение вакцинации через общеевропейский "зеленый пропуск" для любых занятий - от посещения музея до тренировки в тренажерном зале или просмотра фильма. Подобные правила во Франции вызвали два уикэнда громких протестов, в которых приняли участие десятки тысяч человек, включая крайне правых активистов в субботу. Но большинство взрослых французов сейчас полностью вакцинированы, и опросы показывают, что многие из них поддерживает новые меры, введенные Елисейским дворцом. В Греции бары и рестораны теперь могут принимать только вакцинированных клиентов. Такое же ограничение было введено властями Португалии в начале июля.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "дельта"-вариант стал доминирующим на большей части территории Европы. Политики ссылаются на быстрое распространение этой разновидности вируса, чтобы оправдать шаги, ограничивающие большую часть общественной жизни невакцинированных граждан. "Вариант "дельта" представляет большую опасность, чем другие, - заявил журналистам премьер-министр Италии Марио Драги. - Зеленый пропуск - это необходимое условие, чтобы не остановить экономику. Без прививок все снова придется закрыть".

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о конкретных рисках, связанных с вариантом-"дельта". На прошлой неделе банк принял решение о сохранении своей обширной программы стимулирования экономики в условиях пандемии. "Возобновление работы крупных секторов экономики способствует энергичному восстановлению в секторе услуг. Но вариант коронавируса "дельта" может замедлить восстановление в сфере услуг, особенно в сфере туризма и гостеприимства", - сказала Лагард.

Текущие данные показывают, что "дельта"-штамм примерно на 60 процентов более заразен, чем вариант "альфа", который, в свою очередь, на 60 процентов распространяется быстрее, чем исходный вариант из Китая, заявил Мартин Хибберд, профессор кафедры новых инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и медицины. Таким образом, 10 человек, инфицированных исходным штаммом коронавируса, передали бы болезнь примерно 25 другим людям без ограничений, таких как изоляция или вакцинация. Но от 10 человек, инфицированных вариантом "дельта", заболеют от 60 до 70 человек, поясняют эксперты.

Появляется все больше свидетельств того, что требование вакцинации в школах, на работе и в местах отдыха может побудить европейцев делать прививки. Как сообщает Reuters, через неделю после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о более жестком контроле, рекордные 3,7 миллиона граждан Франции записались на вакцинацию. По словам официальных лиц, в Италии решение премьера Драги также вызвало рост спроса на прививки. "Я думаю, что премьер-министр добился того, чего хотел", - сказал Джованни Тоти, президент региона Лигурия.

В целом, более половины населения ЕС в настоящее время полностью вакцинировано, но между странами существуют значительные различия в данных показателях. А быстрый рост заболеваемости может поставить под угрозу даже полностью привитых. "К сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением высоко передаваемого варианта "дельта", - сказал Ханс Анри Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе. По его словам, несмотря на огромные усилия государств-членов Евросоюза по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу.