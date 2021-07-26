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26.07.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Какие правила въезда в другие страны действуют для россиян

Текст: Евгений Гайва
Россия уже возобновила авиасообщение с 54 странами, с 9 августа к ним также присоединятся Бахрейн, Доминикана и Молдавия. Между тем не во все страны могут въезжать туристы, правила въезда различаются, к тому же некоторые страны их снова ужесточают.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С 26 июля Мальдивы стали требовать, чтобы въезжающие туристы сдавали ПЦР-тест на коронавирус не менее чем за 72 часа до вылета, тогда как ранее было 96 часов. О действующих правилах въезда для россиян в другие страны рассказали в Ассоциации туроператоров России. Проще всего сейчас посетить Абхазию - ПЦР-тест или сертификат вакцинации не нужны.

Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/ Reuters
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Для въезда в большинство стран требуется предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. Для некоторых стран эти требования жестче. Например, в Германию, Сербию можно въезжать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 48 часов. Но другие страны допускают въезд гостей с ПЦР-тестом, сделанном не ранее, чем за 96 часов до прилета, например, Ливан, до недавнего времени и Мальдивы. А в Эфиопии тест можно сдавать не ранее 120 часов до прибытия.

Кроме того, некоторые страны требуют делать два ПЦР-теста - один перед вылетом, другой - по прибытии. Например, такие правила действуют на Кубе. В Шри-Ланке требуется сдавать несколько тестов после прибытия.

Для въезда в некоторые страны также потребуется пройти карантин, причем выйти из режима самоизоляции можно досрочно, если будет получено два отрицательных ПЦР-теста. Например, такие правила действуют при въезде в Венгрию, Великобританию.

Ряд стран признают также сертификаты о вакцинации российскими препаратами ("Спутник V"). К таким странам относятся Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Иордания, Кипр, Киргизия, Марокко, Молдова, остров Мадейра (Португалия), Таджикистан, Турция.

Гостям, имеющим сертификат о вакцинации, ПЦР-тест для въезда в эти страны, как правило, не нужен. Но в некоторых странах, как, например, в Бахрейне, независимо от наличия сертификата о прививке, потребуется сдавать несколько ПЦР-тестов после прибытия.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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