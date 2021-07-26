Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей

По данным "Туту.ру", 12% россиян в этом году предпочтут зарубежные курорты отечественным, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Впрочем, не только они могут испортить отдых за границей: куда более неприятный сюрприз - внезапно заблокированная банком карта. По каким причинам кредитные организации могут пойти на этот шаг и что делать в случае блокировки, выясняла "РГ".

Представители крупнейших банков по активам советуют предупреждать кредитные организации о поездках за границу. "Стоит сообщить не только о конечной точке маршрута: если у вас будет пересадка в аэропорту третьей страны, операции по карте там могут вызвать подозрения, - указали в пресс-службе Газпромбанка. - Это можно сделать, например, через мобильное приложение. Если банк не предупрежден, подстраховаться можно и в день отъезда из России. Например, можно что-нибудь купить в аэропорту. Тогда автоматические системы банка увидят вашу транзакцию и поймут, что вы выезжаете в другой город, что снизит возможность блокировки карты".

По словам начальника управления пассивных операций и пакетов услуг БКС Банка Ольги Козловой, в последнее время существенно возросло число мошеннических операций по картам. "Об этом свидетельствуют данные правительства России: рост оценен в 50%". Это стало причиной увеличения частоты блокировок "пластика" клиентов российских банков. Пандемия не внесла существенного вклада в процесс, уверяют эксперты.

В любой кредитной организации есть собственная антифрод-система. Критерии, которые устанавливаются для защиты, строго конфиденциальны. Поэтому может так произойти, что при осуществлении любой операции - перевода, оплаты или снятия наличных с карты, система распознает данную операцию как подозрительную, отличную от повседневного поведения держателя "пластика" и заблокирует его (это делается в интересах клиента). "Как правило, за границей эта блокировка случается чаще, потому что поведение клиента резко меняется", - отметила Ольга Козлова.

Прежде всего банки блокируют операции по карте клиента, находящегося за рубежом, если они являются для владельца "пластика" нетипичными, указал аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Речь идет о транзакциях, которые выходят за рамки постоянных платежей клиента либо осуществляются без соблюдения дополнительных мер безопасности (например, покупки на сайтах без 3D-Secure), неоднократный ввод неверного ПИН-кода, снятие наличных в банкомате по магнитной полосе (вместо чипа), нетипичный временной промежуток между географическими точками совершения операций, проведение транзакций с минимальным остатком по счету, многократное снятие одной и той же суммы в банкомате несколько дней подряд. "Интересно, что последнее может происходить по весьма "безобидным" поводам: клиент не взял достаточное количество наличных, а деньги ему нужны на экскурсии, при этом каждый день с карты снимаются мелкие суммы, - указал Алексей Коренев. - В таком случае необходимо обратиться в банк и предоставить объяснения по своим транзакциям".

Банки сами устанавливают критерии защиты карт клиентов

Эксперт также отметил, что подозрения у банка может вызвать и страна совершения операции - например, Украина, с которой у России сейчас достаточно сложные отношения: "Кредитная организация может посчитать подобные транзакции финансированием иноагента". Сейчас платежные системы относят к территориям повышенного риска Венесуэлу, Гонконг, Индонезию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Украину, Шри-Ланку и Японию. Чтобы не остаться без денег при поездке в эти страны, лучше взять с собой наличные.

Безусловно, временная блокировка карты за границей может доставить человеку неудобства, однако цель банка в данном случае - обезопасить средства клиента. В целом при поездках за рубеж лучше брать с собой две-три карты разных кредитных организаций и определенное количество наличных. Если клиент потерпел неудобства из-за блокировки "пластика", а банк ему не помог в решении этой проблемы, необходимо собрать документы, подтверждающие этот факт, и обратиться к кредитной организации по возвращении в Россию.