Количество одиноких людей в ЕС резко возросло во время пандемии

Согласно исследованию экспертов Европейской Комиссии, чувство одиночества усилилось во время пандемии коронавируса, таковым чувствует себя каждый четвертый житель блока.

Чувство одиночества особенно усилилось у молодых людей, которые проживают самостоятельно.

В 2016 году около двенадцати процентов граждан ЕС заявили, что они чувствуют себя одинокими. Эта доля выросла до 25 процентов в первые несколько месяцев пандемии. Согласно исследованию, чувства одиночества развивались по-разному как в возрастных группах, так и в отдельных европейских регионах. До пандемии от одиночества в основном страдали пожилые люди, но доля молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые заявили, что чувствуют себя одинокими в течение длительного времени, увеличилась в четыре раза до 36 процентов в период с апреля по июль 2020 года, отмечает немецкое издание Taggeschau.

При этом чувство одиночества выросло на 26 процентных пунктов во время действия комендантского часа в ряде стран. Для людей с партнерами или детьми это значение увеличилось всего на девять процентных пунктов. Ощущение одиночества особенно выросло в Северной Европе: в таких странах, как Норвегия и Швеция, около шести процентов населения заявили в 2016 году, что они чувствуют себя одинокими, в Южной Европе - 13 процентов. В первые месяцы пандемии эти значения выросли до 22-26 процентов по всей Европе. В Германии эта доля выросла с 8,8 до 24,5 процента. С другой стороны, эксперты не выявили никаких существенных различий в гендерном сравнении или между городской и сельской местностью. Исследование также показало, что богатство и здоровье защищают от одиночества.

Вице-президент Комиссии ЕС Дубравка Суйца призвала принять контрмеры с учетом полученных результатов. Научные данные свидетельствуют о том, что одиночество может ослабить социальную сплоченность и доверие к сообществу, но также и экономические показатели, сказала комиссар ЕС, отвечающая за демократию и демографию. Опросы в 2016 и 2020 годах проводились по-разному в очном режиме и формате-онлайн. В 2020 году респонденты самостоятельно отвечали на вопросы онлайн. В частности, пожилые участники онлайн-опроса предположительно больше связаны с социальными сетями, чем другие люди, и поэтому менее одиноки, чем в среднем другие возрастные категории.