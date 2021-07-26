Количество одиноких людей в ЕС резко возросло во время пандемии

Новости

Дженнифер Лопес рассказала о позволяющей сохранить идеальную фигуру диете 22:34
В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V" 21:13
Комплексы "Ярс" проверяют на марше в Иркутской области 21:08
Захарова предложила США убрать за собой в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане 21:07
Гимнаст Нагорный: Мы - команда победителей 20:44
Далалоян о травме: Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль 20:36
Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил газоснабжение потребителей 20:35
На Москву надвигается циклон, затопивший Европу 20:19
В Пермском крае произошло возгорание на газопроводе 20:02
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19 19:43
Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 19:41
Рэкетиры в Ставрополье требовали у бизнесмена 30 миллионов рублей 19:16
Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году 19:07
В Петербурге женщина выгнала детей-инвалидов с детской площадки 19:06
Фото: На Урале состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту 19:06
Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова 19:03
В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков 18:58
Ростехнадзор остановил работу крупнейшего на Сахалине угольного разреза 18:55
Чубайс прокомментировал переход на безопасные для климата источники энергии 18:54
Дриусси покинул "Зенит" 18:53
Совфед подключится к созданию "санитарного щита" в России 18:43
Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде 18:42
Пассажирские авиаперевозки в первом полугодии выросли на 60% 18:34
Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна 18:23
В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 22:56
Рубрика: В мире

Количество одиноких людей в ЕС резко возросло во время пандемии

Текст: Максим Макарычев
Согласно исследованию экспертов Европейской Комиссии, чувство одиночества усилилось во время пандемии коронавируса, таковым чувствует себя каждый четвертый житель блока.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чувство одиночества особенно усилилось у молодых людей, которые проживают самостоятельно.

Фото: iStock
Отметки в паспортах о браке и о детях станут необязательными

В 2016 году около двенадцати процентов граждан ЕС заявили, что они чувствуют себя одинокими. Эта доля выросла до 25 процентов в первые несколько месяцев пандемии. Согласно исследованию, чувства одиночества развивались по-разному как в возрастных группах, так и в отдельных европейских регионах. До пандемии от одиночества в основном страдали пожилые люди, но доля молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые заявили, что чувствуют себя одинокими в течение длительного времени, увеличилась в четыре раза до 36 процентов в период с апреля по июль 2020 года, отмечает немецкое издание Taggeschau.

При этом чувство одиночества выросло на 26 процентных пунктов во время действия комендантского часа в ряде стран. Для людей с партнерами или детьми это значение увеличилось всего на девять процентных пунктов. Ощущение одиночества особенно выросло в Северной Европе: в таких странах, как Норвегия и Швеция, около шести процентов населения заявили в 2016 году, что они чувствуют себя одинокими, в Южной Европе - 13 процентов. В первые месяцы пандемии эти значения выросли до 22-26 процентов по всей Европе. В Германии эта доля выросла с 8,8 до 24,5 процента. С другой стороны, эксперты не выявили никаких существенных различий в гендерном сравнении или между городской и сельской местностью. Исследование также показало, что богатство и здоровье защищают от одиночества.

Вице-президент Комиссии ЕС Дубравка Суйца призвала принять контрмеры с учетом полученных результатов. Научные данные свидетельствуют о том, что одиночество может ослабить социальную сплоченность и доверие к сообществу, но также и экономические показатели, сказала комиссар ЕС, отвечающая за демократию и демографию. Опросы в 2016 и 2020 годах проводились по-разному в очном режиме и формате-онлайн. В 2020 году респонденты самостоятельно отвечали на вопросы онлайн. В частности, пожилые участники онлайн-опроса предположительно больше связаны с социальными сетями, чем другие люди, и поэтому менее одиноки, чем в среднем другие возрастные категории.

В мире Европа

Главное сегодня

Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады
Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Венгрия откроет границы для привитых россиян
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро