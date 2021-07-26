Кому на самом деле принадлежит российская металлургия

Планы российских властей по изъятию у металлургических компаний сверхдоходов столкнулись с жесткой критикой со стороны бизнеса. Один из главных аргументов металлургов - налоги, которые выплачивают компании. Якобы после изъятия части прибыли платежи в бюджет сократятся и, забрав часть доходов, государство в итоге потеряет на отчислениях.

В 2021 году металлурги уже заплатили в казну около 200 млрд рублей. Фото: Константин Завражин

Металлургические компании действительно являются крупными налогоплательщиками, однако бизнес давно нашел лазейки, которые позволяют минимизировать платежи.

Уход в офшоры

Крупнейшие игроки российского рынка металлургии ММК и НЛМК размещают информацию о собственниках на своих сайтах. В первом случае речь идет о кипрской "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 81,26% акций, бенефициар - Виктор Рашников), во втором - о компании Fletcher Group Holdings Limited, которая также зарегистрирована на Кипре (79,3% акций, бенефициар - Владимир Лисин).

"Северсталь", чей главный актив расположен в Череповце Вологодской области, не спешит раскрывать свои офшорные схемы. На сайте компании говорится, что главным акционером является Алексей Мордашов с пакетом в 77,03% акций. При этом, согласно системе СПАРК, в структуре совладельцев "Северстали" числятся сразу пять кипрских компаний - Loranel limited (21,35% акций), Rayglow limited (18,15%), Astroshine limites (16,35%), Pearlgreen Limited (16%) и Astroshine Investments Limited (5%).

Кипр давно стал своего рода тихой гаванью для российского бизнеса, причем не только металлургов. "Одно время иметь холдинговую компанию на Кипре было почти правилом. Причин для этого много и не все из них фискальные. Нередко основным мотивом было удобство корпоративного управления и привлечения внешнего финансирования через иностранные холдинговые структуры", - пояснил "РГ" партнер практики Налогов и права группы "Деловой профиль" Александр Силаков.

Главное преимущество, которое давал Кипр, - налогообложение дивидендов, которые выплачивают акционерам компании. До 2020 года налоги по этой статье расходов можно было платить по ставке 5-10%, что меньше 13% в России. С 2021 года дивиденды облагаются по ставке 15%.

Все три компании популярны у инвесторов благодаря высоким дивидендам - доходность в 2020 году колебалась в пределах 6-9%. Пример: "Северсталь" выплатила акционерам 116,3 рубля на акцию. Учитывая, что всего в обороте находится 837,7 млн акций компании, общая сумма выплат составила порядка 97,47 млрд рублей. Три четверти этой суммы ушли на счета пяти кипрских фирм, которые контролируют 76,85% акций "Северстали".

НЛМК выплатила дивидендами 126,69 млрд рублей, ММК - 44 млрд рублей. В обоих случаях в кипрские офшоры ушло около 80%.

Однако с 2021 года вступило в силу соглашение между Россией и Кипром об изменении двойного налогообложения. В этих условиях классическая оптимизация налогообложения - через льготные ставки по процентам и дивидендам - стала практически невозможной. "После того как Минфин России подписал совершенно иные соглашения с рядом стран, ситуация изменилась. Теперь ставки на дивиденды внутренние и внешние сравнялись. Уходить в зарубежные страны стало менее привлекательно. Тем более у отдельных физических лиц появились ограничения, связанные с введением по отношению к ним западных санкций. В металлургии такая ситуация сложилась, например, по отношению к владельцам РУСАЛа. Поэтому компания перерегистрировалась в одном из двух специальных административных районов в нашей стране. Иначе последствия могли оказаться негативнее", - отмечает директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов.

Дивидендная доходность в металлургии в 2020 году колебалась в пределах 6-9%. Этот показатель - один из самых высоких на российском рынке

В 2020 году объем налоговых поступлений от добычи черных и цветных металлов составил 158 млрд рублей, еще 365 млрд - по производству металлургических изделий. Однако доля в общем объеме налоговых платежей по всем видам экономической деятельности составила чуть менее 3%, указывает директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов: "И это при том, что в том же ВВП доля металлургического сектора гораздо выше. То есть возникает визуальный дисбаланс между экономическими размерами металлургии и налоговыми отчислениями. Доля налоговых отчислений только по добыче нефти (без учета производства нефтепродуктов) составила в 2020 году (непростом для нефтяников в силу мировой конъюнктуры) порядка 21%".

Временное явление

Правительство уже ввело пошлины на экспорт продукции металлургических компаний (с 1 августа по 31 декабря 2021 года). Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер пошлины будет составлять 54-150 долларов за тонну. Для цветных металлов она зависит от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что новые правила не являются наказанием для компаний. "Металлурги несут на себе большую и социальную нагрузку, и экологическую нагрузку. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках", - отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что пошлины - временная мера. "И, собственно, цель ее - это создание источника компенсации удорожания по гособоронзаказу, госкапвложениям, строительству жилья, строительству дорог и ряду других строительных программ", - пояснил он.

По словам первого вице-премьера, бюджет получит дополнительно 113-114 млрд рублей по черным металлам и 50 млрд по продукции цветной металлургии. "Это незначительная часть, порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании сейчас от благоприятной конъюнктуры мировых рынков. В этой связи эта мера как временная не повлияет на те объемы экспорта в физическом выражении, которые сейчас сложились и которые, безусловно, всячески мы должны поддерживать", - подчеркнул Белоусов.

Глава минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что пошлины будут временным явлением. "Это было не лучшим решением, но из тех, которые рассматривались, - минимально влияющим на эффективность самих компаний. К тому же этот вариант является компромиссным и позволяет "донастраивать" механизм", - заявил министр ранее "РГ".

По словам Мантурова, зарубежная регистрация мало влияет на прибыльность бизнеса. "Уменьшенный налог платится уже на прибыль. Поэтому это точно не вопрос выживаемости промышленности. Это скорее про дивиденды, которые могут снизиться, а также вопрос инвестиционной привлекательности для акционеров", - отметил министр.

Сами металлурги ссылаются на то, что дополнительные изъятия ударят по бизнесу и в конечном итоге скажутся на налоговых отчислениях. В Ассоциации "Русская Сталь" (в нее входят девять крупнейших компаний отрасли) отметили, что все участники объединения за шесть месяцев 2021 года выплатили в бюджеты всех уровней около 200 млрд рублей (в два раза больше первого полугодия 2020 года).

"Это означает, что в этом году уже эти 100 млрд рублей (правительственная оценка сверхдоходов металлургов. - "РГ") в бюджет от металлургов вернулись", - заявили в ассоциации.

Возможная дополнительная налоговая нагрузка приведет к сокращению прибыли компаний и докажет налоговую нестабильность и неопределенность бизнес-среды в РФ, а участникам рынка придется пересматривать текущие и запланированные инвестиционные проекты, уверены в "Русской Стали".

Денис Мантуров заверил "РГ", что дополнительные налоги для металлургов пока не рассматриваются. "Еще недавно из-за высокой конъюнктуры рынка на металлы представители этой отрасли получили сверхдоходы. Однако сейчас цены пошли вниз, в том числе и на внутреннем рынке. Это хорошо для потребителя, однако и налоговые платежи от металлургии, и прибыль компаний тоже уменьшатся", - добавляет Климанов.

Тем временем

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расследует дела о завышении цен на продукцию металлургии - под подозрением ММК, НЛМК и "Северсталь". Если нарушения при ценообразовании обнаружат, им грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода. Все три компании отрицают факт сговора, ссылаясь на рыночные механизмы ценообразования. Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС: закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Антимонопольная комиссия уже провела несколько заседаний. Пока "Северсталь" - единственная из трех компаний, "предоставившая содержательные сведения о своей ценовой политике на рынке горячекатаного плоского проката", отметили в ФАС. ММК и НЛМК не смогли обосновать ценовую политику. Очередные заседания комиссии ФАС по всем трем компаниям пройдут 27-29 июля.