Лауреат премии "Лицей" рассказала о своей книге "Дневник волонтерки"

Бронзовый лауреат премии "Лицей" Таша Соколова родилась в семье врачей. По ее словам, "любимой игрушкой детства был древний медицинский стерилизатор". Хотя Таша поступила на журфак РГГУ, мыслей о медицине она не оставила и, когда нагрянула пандемия, стала волонтеркой одного из московских ковидных госпиталей. Ее дебютная книга "Дневник волонтерки" родилась из дневниковых заметок, которые писались после рабочих смен.

Волонтерство - это воплощение давней мечты?

Таша Соколова: Жить без волонтерства для меня невозможно. Но воплощение мечты - это если бы я подтянула знания и поступила в медицинский. А здесь... Вот параллель: идешь по улице, видишь - человек упал. Как пройти мимо и не помочь? А тут понадобилась помощь сразу всем. И пациентам, которые в панике, и медицинскому персоналу, которому помимо задачи лечить приходится заполнять очень много документов. Анкета поступившего пациента включает в себя 20 с лишним вопросов, а компьютер стационарный, в ординаторской... Я понимала, что врачей нужно от этого разгрузить, что моя помощь нужна.

Ваши любимые писатели?

Таша Соколова: Очень большой пласт авторов от Джейн Остин до Теннесси Уильямса... Люблю фэнтези: прочитана вся сага о Гарри Поттере, "Хроники Нарнии", "Песнь льда и пламени". Читаю много нон-фикшен.

А что насчет медицинской прозы?

Таша Соколова: Волонтер - это немного иная задача. Я не могла настолько погрузиться в медицину и старалась описать самих пациентов, пропустив их через себя. Так что, мне кажется, это можно назвать скорее терапией. Мне не приходилось какое-то время сталкиваться со смертью. А потом пациентка умерла... Мы только что разговаривали с ней, когда я везла ее на КТ, все было, как мне казалось, неопасно, и вдруг позвонили с КТ: срочно переводите в реанимацию, у нее сильное поражение легких. Мы с врачом побежали в палату, она лежала в наушниках. Подошли за плечо взять - было ощущение, что она уснула. И тут врач понимает, что... Вызывает реанимационную бригаду, прибегают ребята, проводятся все реанимационные мероприятия. Я стою в коридоре, они выходят из палаты, качают головами... Здесь мне действительно стало страшно, больно ужасно. Вот был человек, мы разговаривали - и нет человека. И тогда я начала писать - мне хотелось, может, даже не столько терапевтически отрефлексировать, сколько сохранить хоть что-то в памяти о ней.

Сейчас довольно очевидной стала проблема вакцинации. Возможно ли, по вашему мнению, как-то изменить такое отношение к вакцинам?

Таша Соколова: Я сторонница вакцинации, вакцинировалась одной из первых. Сторонницей стала даже не на волне коронавируса, а давно - соблюдаю ревакцинацию по курсу профилактических прививок. Наверное, мне просто не нравится болеть. Изменить отношение к вакцинам, пожалуй, можно, но не двумя-тремя телеэфирами и заявлениями чиновников. Нужна большая просветительская работа, которую стоило бы начинать с начальной школы. Плюс, конечно, работа с сотрудниками сферы здравоохранения: сейчас даже терапевты в поликлинике могут отговаривать от вакцинации. Изменить отношение могла бы единая информационная политика. Мне кажется ошибкой то, что на ТВ дали доступ людям, практикующим не доказательную медицину, а околонаучные мифы. В эфирах все время звучало, что западные вакцины ни к чему хорошему не приведут. И возникало ощущение: ой, про вакцины плохо говорят. Наверное, это что-то опасное.

Нас долго убеждали в эфирах, что вакцины - это что­-то опасное. Мы пожинаем плоды этих ошибок

А как вы относитесь к обязательной вакцинации?

Таша Соколова: Увы, как к необходимой мере. Если бы можно было ее избежать, подняв заранее уровень образования, не допустив все эти антинаучные мнения до широких масс, может, мы смогли бы пойти другим путем. А сейчас обязательная вакцинация необходима, чтобы сформировать коллективный иммунитет, который не столько защитит отдельного человека, сколько сократит скорость мутации коронавируса и уменьшит шансы появления более опасных штаммов, от которых уже сделанная вакцина не поможет. Не посадишь же сейчас всех за школьную парту изучать биологию и химию, а это просто необходимо, чтобы люди все-таки поняли и поверили.

Чем людей может заинтересовать ваш "Дневник волонтерки"? Попробуйте убедить потенциального читателя в нескольких словах.

Таша Соколова: Расскажу историю: я подарила книгу знакомой, она поехала на дачу и там показала ее соседям. Соседи прочитали, соседи соседей и так далее. В итоге отдельно взятая деревня во Владимирской области пошла и сказала: а можно нам прививку? Местная фельдшер недоумевала, спрашивает: где ж вы были раньше? Они говорят: да мы тут книгу почитали, кажется, лучше привиться. Это просто такая вот утилитарная история - видимо, книга действительно убеждает людей, откладывающих вакцинацию, ее пройти.