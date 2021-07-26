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Рубрика: Культура

Лауреат премии "Лицей" рассказала о своей книге "Дневник волонтерки"

Вакцина и человеческая робость
Текст: Андрей Мягков
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Бронзовый лауреат премии "Лицей" Таша Соколова родилась в семье врачей. По ее словам, "любимой игрушкой детства был древний медицинский стерилизатор". Хотя Таша поступила на журфак РГГУ, мыслей о медицине она не оставила и, когда нагрянула пандемия, стала волонтеркой одного из московских ковидных госпиталей. Ее дебютная книга "Дневник волонтерки" родилась из дневниковых заметок, которые писались после рабочих смен.
Эта книга появилась как акт терапии: нужно было отрефлексировать увиденное и пережитое. Фото: instagram https / jour_tasha Эта книга появилась как акт терапии: нужно было отрефлексировать увиденное и пережитое. Фото: instagram https / jour_tasha
Эта книга появилась как акт терапии: нужно было отрефлексировать увиденное и пережитое. Фото: instagram https / jour_tasha

Волонтерство - это воплощение давней мечты?

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Врач рассказала, почему привиться от коронавируса лучше до осени

Таша Соколова: Жить без волонтерства для меня невозможно. Но воплощение мечты - это если бы я подтянула знания и поступила в медицинский. А здесь... Вот параллель: идешь по улице, видишь - человек упал. Как пройти мимо и не помочь? А тут понадобилась помощь сразу всем. И пациентам, которые в панике, и медицинскому персоналу, которому помимо задачи лечить приходится заполнять очень много документов. Анкета поступившего пациента включает в себя 20 с лишним вопросов, а компьютер стационарный, в ординаторской... Я понимала, что врачей нужно от этого разгрузить, что моя помощь нужна.

Ваши любимые писатели?

Таша Соколова: Очень большой пласт авторов от Джейн Остин до Теннесси Уильямса... Люблю фэнтези: прочитана вся сага о Гарри Поттере, "Хроники Нарнии", "Песнь льда и пламени". Читаю много нон-фикшен.

А что насчет медицинской прозы?

Таша Соколова: Волонтер - это немного иная задача. Я не могла настолько погрузиться в медицину и старалась описать самих пациентов, пропустив их через себя. Так что, мне кажется, это можно назвать скорее терапией. Мне не приходилось какое-то время сталкиваться со смертью. А потом пациентка умерла... Мы только что разговаривали с ней, когда я везла ее на КТ, все было, как мне казалось, неопасно, и вдруг позвонили с КТ: срочно переводите в реанимацию, у нее сильное поражение легких. Мы с врачом побежали в палату, она лежала в наушниках. Подошли за плечо взять - было ощущение, что она уснула. И тут врач понимает, что... Вызывает реанимационную бригаду, прибегают ребята, проводятся все реанимационные мероприятия. Я стою в коридоре, они выходят из палаты, качают головами... Здесь мне действительно стало страшно, больно ужасно. Вот был человек, мы разговаривали - и нет человека. И тогда я начала писать - мне хотелось, может, даже не столько терапевтически отрефлексировать, сколько сохранить хоть что-то в памяти о ней.

Сейчас довольно очевидной стала проблема вакцинации. Возможно ли, по вашему мнению, как-то изменить такое отношение к вакцинам?

Таша Соколова: Я сторонница вакцинации, вакцинировалась одной из первых. Сторонницей стала даже не на волне коронавируса, а давно - соблюдаю ревакцинацию по курсу профилактических прививок. Наверное, мне просто не нравится болеть. Изменить отношение к вакцинам, пожалуй, можно, но не двумя-тремя телеэфирами и заявлениями чиновников. Нужна большая просветительская работа, которую стоило бы начинать с начальной школы. Плюс, конечно, работа с сотрудниками сферы здравоохранения: сейчас даже терапевты в поликлинике могут отговаривать от вакцинации. Изменить отношение могла бы единая информационная политика. Мне кажется ошибкой то, что на ТВ дали доступ людям, практикующим не доказательную медицину, а околонаучные мифы. В эфирах все время звучало, что западные вакцины ни к чему хорошему не приведут. И возникало ощущение: ой, про вакцины плохо говорят. Наверное, это что-то опасное.

Нас долго убеждали в эфирах, что вакцины - это что­-то опасное. Мы пожинаем плоды этих ошибок

А как вы относитесь к обязательной вакцинации?

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Таша Соколова: Увы, как к необходимой мере. Если бы можно было ее избежать, подняв заранее уровень образования, не допустив все эти антинаучные мнения до широких масс, может, мы смогли бы пойти другим путем. А сейчас обязательная вакцинация необходима, чтобы сформировать коллективный иммунитет, который не столько защитит отдельного человека, сколько сократит скорость мутации коронавируса и уменьшит шансы появления более опасных штаммов, от которых уже сделанная вакцина не поможет. Не посадишь же сейчас всех за школьную парту изучать биологию и химию, а это просто необходимо, чтобы люди все-таки поняли и поверили.

Чем людей может заинтересовать ваш "Дневник волонтерки"? Попробуйте убедить потенциального читателя в нескольких словах.

Таша Соколова: Расскажу историю: я подарила книгу знакомой, она поехала на дачу и там показала ее соседям. Соседи прочитали, соседи соседей и так далее. В итоге отдельно взятая деревня во Владимирской области пошла и сказала: а можно нам прививку? Местная фельдшер недоумевала, спрашивает: где ж вы были раньше? Они говорят: да мы тут книгу почитали, кажется, лучше привиться. Это просто такая вот утилитарная история - видимо, книга действительно убеждает людей, откладывающих вакцинацию, ее пройти.

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