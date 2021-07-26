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26.07.2021 09:32
Рубрика: Общество

Лечение одного пациента с коронавирусом в среднем стоит 115 тысяч рублей

Текст: Елена Манукиян

Лечение одного пациента с коронавирусом в России в прошлом году в среднем стоило 115 тысяч рублей, следует из опубликованного отчета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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В нем говорится, что всего на лечение пациентов с коронавирусом из средств фонда было потрачено 294,8 млрд рублей. Скорая помощь выезжала к таким больным 65,7 тысячи раз, участковый врач приходил на дом почти четыре млн раз, а число госпитализаций превысило два млн случаев. За год по полису ОМС было проведено 25,3 млн исследований на коронавирус на общую сумму 15,7 млн рублей.

Всего плановая медпомощь была оказана россиянам в прошлом году на сумму 2,3 трлн рублей. При этом страховые взносы в фонд поступили в объеме 2,1 трлн рублей. Численность застрахованных россиян в системе ОМС сегодня превышает 145,5 млн человек, из них 65,1 млн - это работающие граждане.

Общество Здоровье Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Пандемия коронавируса COVID-19

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