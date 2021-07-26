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26 июля 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 472 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в абзаце втором пункта 1.27:

слова "и количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований" исключить;

слово "посетителей" заменить словом "зрителей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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